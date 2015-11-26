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GUARDİAN'DAN RUSYA YORUMU: HAVLAYAN KÖPEK ISIRMAZ


GUARDİAN'DAN RUSYA YORUMU: HAVLAYAN KÖPEK ISIRMAZ
Tarih : 26 Kasım 2015, 10:18
Puan Ver : Guardian'dan Rusya Yorumu: Havlayan Köpek Isırmaz(7/10)4


Guardian'ın iç sayfalarındaki Shaun Walker imzalı analizin başlığı da, "Moskova öfkeli ama havlayan köpek ısırmaz".



Kore Savaşı'ndan bu yana ilk kez NATO üyesi bir ülkenin, bir Rus savaş uçağını düşürdüğünü vurguluyor Shaun Walker.



Walker analizine ise Rusya'nın resmi haber ajansı Sputnik'in Türkiye'yi, "NATO'nun hasta adamı" olarak nitelendirmesini ve "Erdoğan'ın çılgınlığı 3. Dünya Savaşı'na neden olabilir" uyarısında bulunmasını hatırlatarak başlıyor.



Ancak Walker'a göre bu söyleme karşın Rusya'nın satır aralarında Türkiye'ye verdiği mesaj, krizin kontrol dışına çıkmasına izin vermeyeceği.








Etiketler: Guardian  Dan  Rusya  Yorumu  Havlayan  Köpek  Isırmaz    haber

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