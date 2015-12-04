

Putin Perşembe günü yaptığı ulusa sesleniş konuşmasıyla ilgili olarak, "halktan milliyetçi bir destek bekliyor ve kuşkusuz aradığı desteği de alacak" yorumunu yapan Guardian'ın başyazısında şu görüşlere yer verildi;







"Başkan Putin Perşembe günkü ulusa sesleniş konuşmasının büyük kısmını Türkiye'nin Rus jetini düşürdüğü için pişman olacağını söyleyerek ve Türkiye'nin IŞİD'den petrol aldığını iddia ederek geçirdi.







"Hışımla 'Sadece domates ithalatının yasaklanmasıyla kalmayacağız. Gelecekte daha ciddi bedeller olacak' diyordu.







"Putin'in konuşması, Kırım'ı ilhak eden, Ukrayna'ya asker yollayan ve Suriye'de hava operasyonları düzenleyerek tüm dünyayı tedirgin eden bir lider için garip bir performanstı.







"Kremlin'deki dinleyiciler başlarını sallarken, Putin konuşmasında büyük resimden fazla bahsetmedi.







"Putin kuşkusuz Türkiye'ye yönelttiği sert eleştirilere halktan milliyetçi bir destek bekliyor ve kuşkusuz aradığı desteği de alacak.







"Ancak Perşembe günü Moskova'dan Ukrayna ya da Suriye'deki adımların nasıl geliştiğine dair yanıt bekleyen Ruslar vardıysa, sorularına yanıt bulamadılar. Çünkü şu ana kadar bu iki girişimin maliyeti, elde edilen kazançların çok üzerinde.