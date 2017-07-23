Guardian'ın web sitesinde dün okuyucu editörü Paul Chadwick tarafından kaleme alınan bir yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yayımlanan makalesi hakkında asılsız iddialar ortaya atıldı.

"KILIÇDAROĞLU YAZINCA ERDOĞAN DA YAZMAK İSTEDİ" İDDİASI

Chadwick, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun yazısını yayımlamamızın ardından Türk hükümeti bize ulaşarak okuyucuların iki tarafı da dinleyebilmesi ve dengeli yayın yapılması için Erdoğan'ın makalesinin yayımlanmasını istedi" iddiasını ortaya atmış, bu ifade bazı medya kuruluşlarında yer bulmuştu.

BEŞTEPE'DEN GAZETEYE UYARI

İddiaların web sitesinde yer almasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Guardian ile temasa geçti. Gazeteyle yapılan yazışmalarda ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının hiçbir yerde geçmediği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesinin "denge kurmak" amacıyla yayımlanmasının hiçbir zaman talep edilmediği ve Guardian'ın Londra ofisinde bir yanlış anlaşılma olduğu aktarıldı.

KENDİ OKUYUCU TEMSİLCİSİNİ YALANLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesini yayımlayan gazete, kendi yaydığı, "Kılıçdaroğlu yazınca Erdoğan da yazmak istedi" iddialarını yalanladı.

Gerçeği yansıtmayan bu ifadeler, gazetenin web sitesinde bugün düzeltildi ve ortaya atılan iddianın asılsız olduğu kabul edildi. Chadwick imzasıyla bir açıklama yayımlayan gazete, "yanlış anlaşılma oldu" ifadesine yer verdi.

YAZIYI YAYINA ALMAYACAKLAR

Gazeteden alınan bilgiye göre, Chadwick'in asılsız iddiaları Guardian'ın pazartesi günü yayımlanacak sayısında yer almayacak.

Kaynak: haberinburada