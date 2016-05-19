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guam adası'nda abd'nin b-52 bombardıman uçağı düştü

GUAM ADASI'NDA ABD'NİN B-52 BOMBARDIMAN UÇAĞI DÜŞTÜ

Kazadan 7 mürettebat yara almadan kurtuldu.

Tarih : 19 Mayıs 2016, 09:23
Puan Ver : Guam Adası'nda Abd'nin B-52 Bombardıman Uçağı Düştü(7/10)7


ABD'ye bağlı Guam Adası'nda bir B-52 bombardıman uçağının kalkışından hemen sonra düştüğü ve 7 mürettebatının kazadan yara almadan kurtulduğu bildirildi.



ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, cuma günü ABD'ye bağlı Guam Adası'nda bir B-52 bombardıman uçağı, kalkışından kısa bir süre sonra düştü.



Rutin eğitim için Andersen Hava Kuvvetleri Üssü'nden havalanan uçaktaki 7 mürettebat kazadan yara almadan kurtulmayı başardı.



Amerikan ordusu, Asya-Pasifik bölgesindeki askeri görünürlüğünü artırmak amacıyla B-1, B-2 ve B-52 bombardıman uçaklarını 2004 yılından bu yana Guam Adası'ndaki üsse dönüşümlü olarak gönderiyordu.

 








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