GUAM ADASI'NDA ABD'NİN B-52 BOMBARDIMAN UÇAĞI DÜŞTÜ
Kazadan 7 mürettebat yara almadan kurtuldu.
ABD'ye bağlı Guam Adası'nda bir B-52 bombardıman uçağının kalkışından hemen sonra düştüğü ve 7 mürettebatının kazadan yara almadan kurtulduğu bildirildi.
ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, cuma günü ABD'ye bağlı Guam Adası'nda bir B-52 bombardıman uçağı, kalkışından kısa bir süre sonra düştü.
Rutin eğitim için Andersen Hava Kuvvetleri Üssü'nden havalanan uçaktaki 7 mürettebat kazadan yara almadan kurtulmayı başardı.
Amerikan ordusu, Asya-Pasifik bölgesindeki askeri görünürlüğünü artırmak amacıyla B-1, B-2 ve B-52 bombardıman uçaklarını 2004 yılından bu yana Guam Adası'ndaki üsse dönüşümlü olarak gönderiyordu.
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