

ABD'ye bağlı Guam Adası'nda bir B-52 bombardıman uçağının kalkışından hemen sonra düştüğü ve 7 mürettebatının kazadan yara almadan kurtulduğu bildirildi.







ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, cuma günü ABD'ye bağlı Guam Adası'nda bir B-52 bombardıman uçağı, kalkışından kısa bir süre sonra düştü.







Rutin eğitim için Andersen Hava Kuvvetleri Üssü'nden havalanan uçaktaki 7 mürettebat kazadan yara almadan kurtulmayı başardı.







Amerikan ordusu, Asya-Pasifik bölgesindeki askeri görünürlüğünü artırmak amacıyla B-1, B-2 ve B-52 bombardıman uçaklarını 2004 yılından bu yana Guam Adası'ndaki üsse dönüşümlü olarak gönderiyordu.



