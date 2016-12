Dünyanın en çok satan oyunları arasında daima ilk sıralarda bulunan GTA serisinin beşinci yapımı için geliştirilen yeni güncelleme, “Suç Dünyasında CEO olmak” gibi garip bir kavramı, oyun müdavimlerinin karşısına getiriyor.



GTA V, beklenildiği gibi, uzun süre dünyanın en çok satan oyunu unvanına hak kazandı. Elbette böyle popüler bir oyun evreninin, MMORPG türüne uyarlanması kaçınılmazdı. GTA Online; Xbox 360 ve Sony PS için 2014, PlayStation 4 ve Xbox One için 2014, PC içinse 2015 yıllarında satışa sunuldu. GTA Online, Grand Theft Auto 5'in çoklu oyuncu desteğiyle yapılandırılmış sürümü anlamına geliyor.



Oyunun geliştiricisi RockStar Games, söz konusu çoklu oyuncu deneyimlerinden ders almışa benziyor. Grand Theft Auto 5'in yeni genişleme paketi; çoklu oyuncu ve tekli senaryoyu muazzam biçimde kaynaştırırken, oyun dünyasının en garip tekliflerinden birini de karşınıza çıkarıyor: Suç dünyasının CEO'su olmak.



Finance and Felony (Para ve Suç) isimli güncellemede, suç dünyasının üst zihni oluyorsunuz. Şık bir ofis, yanınızdan ayrılmayan asistanlar, helikopter pistleri ve envai çeşit koruma sizi bekliyor. Elbette tüm bunların saf dışı olduğu anda, kendi işinizi kendiniz görmek zorunda kalıyorsunuz.



Eğer suç dünyasının yönetim kurulu başkanı olmasını istiyorsanız; bazı zorlu görevleri başarmak zorundasınız. Üst düzey hedefleri ortadan kaldırmak için suikast, değerli kargoları konvoy eşliğinde gerekli yerlere ulaştırma, gümrükteki memurlara rüşvet verip mal kaçırma gibi eylemlerle boğuşuyorsunuz.



Diğer genişleme paketlerinin aksine; GTA Finance and Felony; yalnızca PC, Microsoft Xbox One ve Sony PlayStation 4 için piyasaya sürüldü.



GTA Online Further Adventures In Finance and Felony'in sistem gereksinimleri ise, günümüz şartlarında mütevazi.



Asgari PC Sistem Gereksinimleri:



İşlemci: Intel Core 2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz (4 CPU) / AMD Phenom 9850 Quad-Core Processor (4 CPU) @ 2.5GHz



Bellek: 4 GB



Sabit Disk Alanı: 65 GB



Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 9800 GT 1GB / AMD Radeon HD 4870 1 GB



İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1, Windows Vista 64 Bit Service Pack 2



HTC 10 : Kamera performansı inceleme altında