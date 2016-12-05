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gta online'a yeni güncelleme geliyor

GTA ONLİNE'A YENİ GÜNCELLEME GELİYOR

Rockstar Games, Grand Theft Auto serisine verdiği önemi her fırsatta göstermeye devam ediyor. Son birkaç ayda birçok yeni güncelleme alan GTA Online yine bir güncellemeye ev sahipliği yapacak. Peki bu güncellemenin içeriği ne olacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Tarih : 05 Aralık 2016, 09:19
Puan Ver : Gta Online'a Yeni Güncelleme Geliyor(8/10)5


Rockstar Games, Grand Theft Auto serisine verdiği önemi her fırsatta göstermeye devam ediyor. Son birkaç ayda birçok yeni güncelleme alan GTA Online yine bir güncellemeye ev sahipliği yapacak. Peki bu güncellemenin içeriği ne olacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.



Grand Theft Auto serisi oyun sektöründe yeri farklı olan nadir oyunlardan birisi. Grand Theft Auto V'in çıkmasından itibaren seri hiç olmadığı kadar popüler bir düzeye ulaştı. Satış rekorları kıran serideki bu başarının en temel sebebi ise Grand Theft Auto Online. Birçok etkinlik yapabildiğimiz GTA Online'da yapabileceklerimizin sayısı günden güne artmaya devam ediyor. Birkaç ay önce Bikers güncellemesini alan bunun yanında sürekli yeni oyun modları ile tazeliğini koruyan GTA Online, bu kez soygun işini arttırıyor. Şehirdeki özel ve pahalı araçlar için oyuncuların yapacağı soygunların yanı sıra araçlarını sergileyebileceği düzenlenebilir garajlar oyuna eklenecek. Ücretsiz olarak gelecek bu güncellemenin adı ise Grand Theft Auto Online: Import/Export olarak geçiyor.



Garajlarda 60 Araba Sergileyebileceğiz



Oyuna eklenecek birçok yeni araba soygunlarının yanında diğer bir dikkat çeken yenilik yeni garajlar. 60 araba kapasiteli bu dev garajlar 3 kata kadar ulaşabilecek ve sergilenebilir olacak. Ayrıca garajların içinde bir Custom Auto Shop bile bulunacak. Güncelleme ile ilgili henüz kesin bir çıkış tarihi paylaşılmamış olsa da 2017 yılına girmeden çıkması muhtemel olarak gözüküyor. Ayrıca güncelleme ile ilgili birkaç görseli aşağıdan inceleyebilirsiniz.



Diğer sayfalara geçerek gelen güncelleme ile ilgili görüntülere ulaşabilirsiniz.



Death Stranding İçin Yeni Video Paylaşıldı!








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