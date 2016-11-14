

Gün geçtikte yeni oyun modlarını bünyesine katan Grand Theft Auto Online, son gelen yenilik ile Los Santos sokaklarını Tron Efsanesi ile birleştiriyor.Peki nedir bu oyun modu? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.



Şüphesiz Grand Theft Auto serisi Rockstar Games'in en bşarılı yapımlarından birisi. Özellikle çıkışından bu yana büyük ses getiren Grand Theft Auto V, hem sunduğu büyük haritasıyla hemde çok çeşitli çevre etkileşimleri ile devrim niteliğinde bir oyun. Fakat şu aralar halen popüler olma sebebi Grand Theft Auto Online. Online platformunda kullanıcılara birçok mod sunan Rockstar Games, geçtiğimiz günlerde Bikers modunu paylaşmıştı. Motor çetesi kurup Los Santos sokaklarını toz duman içinde bıraktığımız bu mod gayet olumlu tepkiler almıştı. Şimdi ise oyuncular Los Santos sokaklarında, Tron tarzı motorlar ile dolaşmaya hazırlanıyor .Yeni gelen güncellemenin adı Deadline olarak geçiyor.Bu güncelleme ile oyuna Tron Legacy temalı bir motosiklet olan Nagasaki Shotaro ve yeni oyun modu olan Deadline eklenecek.Peki bu motoru nasıl elde edeceğiz?



Yeni Bir Kıyafet ile Birlikte Geliyor



Oyunda bildiğiniz üzere araba satılan siteler var. Yeni eklenen bu motoru Legendary Motorsport mağzasından oyun içi paranızla elde etmek zorundasınız.Ayrıca kısa bir süre içinde Nagasaki Shotaro adlı motoru satın alırsanız, motorunuzla uyumlu güzel bir kıyafette sizin olacak. Motoru almadan da bu kıyafeti satın alabileceğinizi belirtelim.Onuda oyun içi herhangi bir kıyafet mağazasından Deadline Outfit adıyla bulabilirsiniz.Ayrıca Deadline modunu kısaca tanıtacak olursak 4 kişi ile oynanabilen değişik bir motor yarışı demek yanlış olmaz.Nagasaki Shotaro adlı motorlarınız ile arkanızda bir iz bırakıyorsunuz. O izlere çarpan oyuncular patlarken, bu oynanıştan da tamamen Tron ile aynı mantıkta olduğunu anlıyoruz. Ayıca parkur esnasında “Boost, Zoned, Hop” gibi güçlendiriciler de haritada sizi bekleyecek.



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