Dünyanın en çok satan oyunları zirveye oynayan GTA 5, yayıncı stüdyo Take Two'ya yüzlerce milyon dolar kazandırdı. Lakin, bu yüzlerce milyon doların 150 milyon dolarlık kısmı, eski yöneticilerden Leslie Benzies tarafından geri isteniyor.



İskoçyalı Leslie Benzies-Take Two'nun geçen yılki ayrılığı, pek çok söylentiye ön ayak olmuş ve yakın gelecekte fırtınalar estirebilecek bir olay vuku bulmuştu. Sonuç ise tahmin ettiğimizden bile karışık. GTA 5'in yaratıcılarından Leslie Benzies, Take Two Interactives'den 150 milyon dolarlık tazminat talep ediyor. Benzies'in açıklamasına göre bu rakamın bir kısmı, önceden kalan alacakları.



Şimdi fırtınanın gözüne (fırtınanın gözü tabiri, fırtınanın merkezi olarak nitelendirilen 0 noktası için kullanılır) değineceğiz. Leslie Benzies, 150 milyon dolarlık davasını yalnızca telif hakları ve alacaklara bağlamıyor. Leslie Benzies'e göre asıl neden, “ücretli araştırma izni faaliyetlerini yürütmesi nedeniyle kendisine mobbing yapılması”



Benzies, 2014 yılının önemli bir bölümünü, kardeş firma olarak nitelendirilen Rockstar ve Rockstar North'u geliştirmeye çalışarak geçirdi. Sam Houser ve Dan Houser'ın hisselerini de satın almaya çalıştı. Leslie Benzies, tüm bu eylemlerini Take Two yönetim kurulu isteğiyle yaptığını savunurken, Take Two bambaşka bir görüş iddia ediyor.



Benzies'ın avutatı Christopher Bakes, “Müvekkilim, şirketi aleyhine hiçbir eylemde bulunmamış ve araştırma görevini de karşılıklı onayla gerçekleştirmiştir. Ne var ki Take Two'daki bazı tutarsız kişiler, bu eylemleri, Leslie'nin, şirketin çoğunluk hissesini ele geçirmek için yaptığı eylemler olarak görmüş ve onu görevinden ayrılmaya zorlamıştır. Hatta bu süreçte, sebepsiz yere Leslie Benzies'ın Rockstar North'daki görevini hemen bırakması için tehditler savrulmuştur. Leslie, elinden gelen tüm çabayla Rockstar ve Rockstar North'un karşılıklı isteğe dayanan ayrılığına destek olduğu için, Take Two'ya yakın bazı Rockstar Games yöneticilerinin de saldırısına uğramıştır” açıklamasında bulundu.



İnanın bu hukuki kaosu anlamak için, bizim de fazlasıyla başımız ağrıdı. Ancak tek bildiğimiz şey var: Leslie Benzies'in davası GTA 5'in yaratıcısı Take Two'yu ve Rockstar'ı, dolayısıyla oyun dünyasını derinden sarsacak. Hele hele tazminat talebi kabul edilirse, neler olacağını kim bilir?



