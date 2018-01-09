Fatih Terim nedeniyle Galatasaray'a gitmeyen ve Başakşehir'le anlaşan Arda Turan, maçlara 3. İstanbul Fatih Terim Stadında çıkacak.

Süper Ligde ilk yarının lideri Medipol Başakşehir, Arda Turan'la anlaşarak bombayı patlattı. Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Arda Turan'la prensipte anlaştık. Ekibim, oyuncu temsilcisi ve Barcelona kulüp yetkilileri temas halindeler. Umut ediyorum ki olumlu bir sonuçla geri döneceklerdir." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'A DÖNEMEDİ

Barcelona'dan ayrılma kararının ardından Galatasaray'a dönmek isteyen ancak Fatih Terim'in göreve gelmesiyle bu hayali suya düşen Arda, Başakşehir'in teklifini kabul etti.

FATİH TERİM TESADÜFÜ

Son dakikada bir problem çıkmazsa ligin 2. yarısında Başakşehir forması giyecek olan Arda, 3. İstanbul Fatih Terim Stadında oynayacak. Fatih Terim - Arda Turan'ın arası, Milli Takımda yaşanan tartışma sonrasında bozulmuştu.

Kaynak: haberinburada