GS'NİN LİSTESİNDE BULUNAN STRİNİC'E, ESKİ HOCALARI MANCİNİ TALİP OLDU
Şimdilerde Zenit'i çalıştıran Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, Sarı-Kırmızılıların transfer listesinde bulunan Strinic'e talip oldu.
Galatasaray'ın sol bek transferi listesinin başında olduğu iddia edilen Napoli'nin Hırvat sol beki Strinic için İtalya'dan transfer iddiası geldi.
İtalya basınında çıkan habere göre Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini'nin çalıştırdığı Zenit, 30 yaşındaki Hırvat beki transfer etmek istiyor.
Strinic'i isteyen tek takımın Galatasaray olmadığı, Zenit'in de bu transfer için ciddi bir şekilde ilgilendiği belirtilirken Napoli'nin gelecek teklifleri beklemeye aldığı kaydedildi.
TRANSFER İÇİN 3 MİLYON EURO
Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınında yer alan iddialara göre Galatasaray, Napoli ile Strinic konusunda 3 milyon Euro bonservis bedeline anlaşmaya varmıştı.
2015'te Dnipro'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Ivan Strinic, geçtiğimiz sezon Napoli formasını 15 kez giyerken 2 de asist yapmıştı. Kariyerinde daha önce Hajduk Split forması da giyen Strinic, 2010 yılından bu yana terlettiği Hırvatistan Milli Takımı'nda 39 kez boy gösterdi.
Kaynak: haberinburada
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