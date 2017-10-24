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GSM Şirketleri Arasındaki Nakil ve Tarife Değişikliği 2 Ay Önceden Yapılabilecek

GSM ŞİRKETLERİ ARASINDAKİ NAKİL VE TARİFE DEĞİŞİKLİĞİ 2 AY ÖNCEDEN YAPILABİLECEK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,, GSM şirketleri arasındaki nakil ve tarife değişikliği talimatını 2 ay önceden yapılabileceğini duyurdu.

Tarih : 24 Ekim 2017, 12:20
Puan Ver : Gsm Şirketleri Arasındaki Nakil Ve Tarife Değişikliği 2 Ay Önceden Yapılabilecek(6/10)2

Yaklaşık 80 milyon cep telefonu abonesinin bulunduğu Türkiye'de, GSM firmaları adeta tarife savaşı başlattı. Birbirinden avantajlı tarifelere geçmek için taahhütlerinin bitiş tarihini gün be gün bekleyen abonelere müjdeli haber Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) geldi. Artık aboneler; tarife değişikliği ve nakil gibi bir dizi işlemi ileri tarihli olarak yapabilecek. 'Tarifemin süresi ne zaman bitiyor?' endişesi uygulamayla son buluyor.

ŞİKAYETLER ARTMIŞTI

BTK, kuruma ulaşan tüketici şikayetlerinden, abonelerin imzalamış oldukları taahhütnamelerin veya katılmış oldukları tarife, paket veya kampanyaların bitiş tarihindeki işlemlerde sıkıntı yaşandığının anlaşıldığını duyurdu. BTK açıklamasında, "Söz konusu bitiş tarihi itibarı ile değişiklik yapılmasını içeren ileri tarihli işlem başvurularının bu işlemin ancak taahhütnamenin, paket veya kampanyanın bitiş tarihinde veya fatura kesim tarihinde talebin tekrar iletilmesi halinde yapılabileceği bilgisinin abonelere verildiği ve talebin alınmadığı anlaşılmaktadır. Aboneler tarafından ilgili tarihte talebin iletilmemesi durumunda ise bir sonraki fatura dönemi için fatura çıkarıldığı ve abonelerin mağdur edildiği hususlarında şikâyetlerin arttığının görülmüştür.

60 GÜN SONRASINA İŞLEM YAPMA HAKKI

İlaveten, aboneler tarafından ileri tarihli aboneliğin dondurulması ve nakil başvurularının da yapılabilmesi yönünde talepler kurumumuza iletilmiştir. Çağın gereklerine uygun olarak tüketicilerin bazı işlemlerinin kendilerinin talep ettiği tarihte gerçekleştirilmesine imkan tanınması ve olası tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacı ile hazırlanan 'Elektronik Haberleşme Sektöründe İleri Tarihli İşlemelere İlişkin Usul ve Esaslar' Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurul'unun Kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu düzenleme ile aboneler Usul ve Esaslar'da yer alan yöntemlerden yapmak istedikleri talebin niteliğine uygun olan birisi ile; aboneliğin dondurulması, nakil, tarife, paket veya kampanya aktivasyonu, tarife, paket veya kampanya deaktivasyonu işlemleri için ileri tarihli işlem taleplerini işletmecilere iletme imkanına kavuşmuşlardır. Aboneler, ileri tarihli işlem taleplerini, talebin işletmeciye iletilme tarihinden itibaren en fazla 60 gün sonrası için yapabileceklerdir. İleri tarihli işlemlerin kullanımı için yükümlü işletmeciler gerekli hazırlıkları tamamlayarak söz konusu hizmeti abonelerine sunmaya başlayacaklardır." denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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