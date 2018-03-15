GSM ŞİRKETİNİN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
Bir GSM şirketinin Genel Müdür Yardımcısı M. R'nin içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlendi.
Bir GSM şirketinin Türkiye'deki Genel Müdür Yardımcısı M. R., Maslak'taki şirketin bulunduğu binaya gittiği esnada silahlı saldırıya uğradı. M.R.'nin içinde bulunduğu araca Atatürk Sanayi Sitesi Kavşağı'nda 5 el ateş açıldı. Olayda M.R. ve yanındakiler yara almadan kurtuldu.
İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan, polis ekipleri saldırıya gerçekleştiren Ş.S. ve onunla bağlantılı olduğu tespit edilen iki kişiyi gözaltına aldı. GSM şirketinin yöneticisi M.R polise verdiği ifadede, 2.5 senedir Türkiye'de yaşadığını herhangi bir tehdit almadığını söyledi.
Kaynak: haberinburada
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