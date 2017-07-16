GSM OPERATÖRLERİNDEN ABONELERİNE ERDOĞAN SÜRPRİZİ
Mobil operatörlerden başlatılan çağrılarda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanınız olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nüzü tebrik ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerime sıhhat ve afiyet diliyorum." şeklindeki mesajı dinletildi.
BÜYÜK SÜRPRİZ
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) yapılan yazılı açıklamaya göre, BTK koordinasyonuyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone aboneleri büyük bir sürprizle karşılaştı.
ERDOĞAN'DAN MESAJ
Bugün saat 00.00'dan itibaren tüm mobil operatörlerden başlatılan çağrılarda abonelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanınız olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününüzü tebrik ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerime sıhhat ve afiyet diliyorum." sesli mesajı tüm aramalar öncesi dinletildi.
"İLETİŞİMİN BÜTÜN DİLLERİ İLE İŞGALİN KARŞISINDAYIZ"
BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan da konuya ilişkin açıklamasında, "Milletimize, milli irademize, vatanımızın birliğine yönelen her tehdidin karşısında insanımızın yanında ve hizmetindeyiz. 15 Temmuz'a mührünü vuran video konferans konuşmalarından, birbirimizden haberdar olduğumuz sosyal medya paylaşımlarına kadar iletişimin bütün dilleri ile her türlü darbe ve işgalin karşısındayız." ifadelerini kullandı.
"MİLLETİN EMRİNDEYİZ"
Bu vesileyle 15 Temmuz 2016'da olduğu gibi iletişimin kesintisiz olmasının önemine dikkat çeken Sayan, her koşulda bunu sağlamak için Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone olmak üzere 460 lisanslı operatörle birlikte yüksek bir gayretle çalıştıklarını ve her zaman milletin emrinde olduklarını bildirdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
- Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
- Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
- Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
- Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar