

İlçe merkezinde yaşayan 20 yaşındaki kadın, bir süre önce kayınbabasının telefonuna gelen mesajın ardından e-devlet şifresiyle girdiği "www.turkiye.gov.tr" adresinden, başka kişi veya kişilerce haberi olmadan adına 14 adet faturalı GSM hattı çıkarıldığını öğrendi.







Kısa süre sonra Bursa 4. İcra Müdürlüğünden bu hatların borçlarına ilişkin adresine bin 890 liralık icra tebligatı gelmesinin şaşkınlığını yaşayan Canpolat, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikayette bulundu.







Hatların bilgisi dışında alındığını belirterek borcu kabul etmeyen Bahar Canpolat, Bursa 4. İcra Müdürlüğüne sunulmak üzere Suşehri İcra Müdürlüğüne itiraz dilekçesi verdi.







Canpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez kayınpederinin hediyesiyle geçen yıl mart ayında cep telefonu sahibi olduğunu söyledi.







Telefonda kayınpederinin üzerine kayıtlı kontörlü hattı kullandığını ve adına GSM hattı olmadığını dile getiren Bahar Canpolat, haberi olmadan üzerine 14 hat çıkarıldığını ve bin 890 lira borcu olduğunu öğrenince çok şaşırdığını ve korktuğunu anlattı.







Canpolat, hatları kendisinin almadığını ve olayın bir an önce çözülmesini istediğini ifade ederek, "Bu olay bizleri çok üzdü. Suçluların bir an önce bulunmasını istiyorum." dedi.