O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

GSM HATTI OLMAYAN KADINA ŞOK FATURA!


GSM HATTI OLMAYAN KADINA ŞOK FATURA!
Tarih : 10 Mayıs 2016, 16:55
Puan Ver : Gsm Hattı Olmayan Kadına Şok Fatura!(5/10)4


İlçe merkezinde yaşayan 20 yaşındaki kadın, bir süre önce  kayınbabasının telefonuna gelen mesajın ardından e-devlet şifresiyle girdiği  "www.turkiye.gov.tr" adresinden, başka kişi veya kişilerce haberi olmadan adına  14 adet faturalı GSM hattı çıkarıldığını öğrendi.



Kısa süre sonra Bursa 4. İcra Müdürlüğünden bu hatların borçlarına  ilişkin adresine bin 890 liralık icra tebligatı gelmesinin şaşkınlığını yaşayan  Canpolat, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER)  şikayette bulundu.



Hatların bilgisi dışında alındığını belirterek borcu kabul etmeyen  Bahar Canpolat, Bursa 4. İcra Müdürlüğüne sunulmak üzere Suşehri İcra Müdürlüğüne  itiraz dilekçesi verdi.



Canpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez kayınpederinin  hediyesiyle geçen yıl mart ayında cep telefonu sahibi olduğunu söyledi.



Telefonda kayınpederinin üzerine kayıtlı kontörlü hattı kullandığını  ve adına GSM hattı olmadığını dile getiren Bahar Canpolat, haberi olmadan üzerine  14 hat çıkarıldığını ve bin 890 lira borcu olduğunu öğrenince çok şaşırdığını ve korktuğunu anlattı.



Canpolat, hatları kendisinin almadığını ve olayın bir an önce  çözülmesini istediğini ifade ederek, "Bu olay bizleri çok üzdü. Suçluların bir an  önce bulunmasını istiyorum." dedi.








Etiketler: Gsm  Hattı  Olmayan  Kadına  Şok  Fatura    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER