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GS'li Yönetici, Rıdvan Dilmen'e Patladı: Formanı Çıkar, Öyle Yorum Yap

GS'Lİ YÖNETİCİ, RIDVAN DİLMEN'E PATLADI: FORMANI ÇIKAR, ÖYLE YORUM YAP

Galatasaraylı Yönetici Ural Aküzüm, derbi sonrasında futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'i hedef aldı: Yorumculuk yaparken tarafsız olsunlar, formalarını çıkarsınlar. Bu bir kamu görevi.

Tarih : 23 Ekim 2017, 12:50
Puan Ver : Gs'li Yönetici, Rıdvan Dilmen'e Patladı: Formanı Çıkar, Öyle Yorum Yap(5/10)1

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Fenerbahçe derbisinin ardından A Spor'a bağlanarak zehir zemberek açıklamalar yaptı.

Aküzüm şunları söyledi:

"BU HAKEM CİNAYETİDİR"

"Maalesef Türkiye'de bir kez daha büyük bir hakem cinayeti yaşandı. FIFA kokartlı Cüneyt Çakır resmen 3 puanımıza mal olan yanlış kararlar verdi. Biz bu kararları beğenmiyoruz ve eleştiriyoruz. Bütün otoriteler, yerli-yabancı futbol adamları bu penaltıların tartışılmaz olduğunu söylüyor."

"EMEKLERİMİZ HEBA EDİLDİ"

"Geçen hafta bir hakem polemiği yaşandı. Galatasaray olarak vakur durduk. Bizim için hakemin kim olduğu fark etmez. Ama görüyoruz ki futbolu idare edenler uygar davranış şeklinden anlamıyor. Bizim emeklerimiz heba edildi. 50 bin seyirciyi tahrik edip bize bedel ödetmeye çalışıyorlar."

"ÖNÜMÜZÜ BÖYLE KESEMEZLER"

"Biz bu ülkenin bayrağını dünyada dalgalandırmış kulübüz. Önümüzü böyle kesemezler... 8 puan öne geçtik diye böyle bir şey yapılmasının alemi var mı? Hem rakiple hem hakemle mi mücadele edeceğiz? Ayıptır, günahtır. Burada bir emek, milyonlarca taraftarın hakkı var..."

"KINIYORUZ"

"Penaltı pozisyonunda rakibe kırmızı kart göstereceğine bizim oyunumuz Belhanda'ya kırmızı kart veriyor. Penaltıyı yapana bir şey yok. Tek kelimeyle kınıyor ve teessüf ediyoruz. Bizi bu kadar engellemelerine karşın şampiyon olacağız. Aykut Kocaman'ın Cüneyt Çakır ile ilgili 'Kafasında hiçbir takımı öne çıkarmadı' beyanı da bütün söylediklerimizi doğruluyor."

"FORMALARI ÇIKARIN"

"Tüm dünya takdir haklarının Fenerbahçe lehine kullanıldığını gördü. Rıdvan Dilman başta olmak üzere tüm yorumcuları tarafsızlığa çağırıyorum. Yorumculuk yaparken formaların çıkarılması gerek. Bu bir kamu görevi. Milyonlarca insan takip ediyor. Geçen hafta 'penaltı değil' dendi, 'ilk gol ofsayt' dendi. Bu hafta da 'penaltısı verilmedi' desin..."

"BU YANGINI SÖNDÜRELİM"

"Bu ülkede video hakem ve yabancı hakem konuşuluyor. Bunlar neden konuşuluyor? 18 tane birinci lig takımı var. Kulüpler Birilği, federasyon, medya neden bu konuları konuşuyor? Çünkü adaletsizlik var. Belli bir yön için kullanılıyor. Bu bir yangın, bunu söndürelim. "

"BÖYLE HAKEMLİK FACİASINI KABUL ETMİYORUZ"

"Geçtiğimiz hafta yaşananlar sonrası hiç polemiğe girmedik. Türk futbolunu barış ve kardeşlik içinde adaletli bir şekilde yönetmek lazım. Böyle bir hakem faciasını kabul etmiyoruz, kusura bakmasınlar..."

"Hakemler normal hakemlik görevlerinin dışında görevler yapıyor. Bugünkü yaşanan olayları küçümsemeyelim."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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