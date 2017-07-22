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GS'Lİ YÖNETİCİ, FACİAYI UNUTTURMAK İÇİN YILDIZ FUTBOLCUYU AÇIKLADI


GS'li yönetici, faciayı unutturmak için yıldız futbolcuyu açıkladı
Tarih : 22 Temmuz 2017, 15:30
Puan Ver : Gs'li Yönetici, Faciayı Unutturmak İçin Yıldız Futbolcuyu Açıkladı(7/10)3

UEFA Avrupa Ligi'nde yaşanan Östersunds faciası sonrasında taraftarların büyük tepki gösterdiği Galatasaray yönetimi gözünü transfere çevirmiş durumda...Sarı-Kırmızılar, görüşme halinde olduğu dünya yıldızı futbolcuları bitirerek tepkilerin önüne geçmeyi planlıyor.

ERGÜN TRANSFERDEN EMİN!

Yönetimin hedefi önümüzdeki hafta tüm pürüzleri çözerek önümüzdeki hafta iki yıldızı İstanbul'a getirmek....

FEGHOULİ İLE PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANDI

Uzun süredir gündemde yer alan Sofiane Feghouli'nin transferi konusunda West Ham United'la arasında hiçbir problem olmayan Galatasaray, Cezayirli yıldızla ekonomik şartlarda prensip anlaşması sağladı. Şu anda sözleşmede yer alacak bonus maddeleri üzerinde çalışmalar yapılıyor. Sportif direktör Cenk Ergün'ün yakın çevresine "Artık sadece biz vazgeçersek bu transfer olmaz" dediği belirtiliyor.

ÇOK UFAK PÜRÜZLER KALDI

Fernando cephesinde ise durum tam tersi... Sarı- kırmızılılar, Brezilyalı yıldızla sözleşme süresi ve garanti ücret konusunda el sıkışmayı başardı. Şu anda tek sorun Manchester United'ın istediği 7 milyon Euro. Son görüşmede 5 milyon euroluk teklif sunan Galatasaray'ın 1 milyon Euro daha zam yaparak işi bitirmesi bekleniyor. Eğer bir aksilik olmazsa hem Fernando hem Feghouli gelecek hafta resmi imzaları atacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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