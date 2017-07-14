GS'Lİ TARAFTARLAR, SNEİJDER'İN YOLLANMASININ ARDINDAN TESİSLERE AKIN ETTİ
Galatasaray yönetiminin Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'le yollarını ayırmasına taraftardan büyük tepki geldi.FLORYA'YA AKIN ETTİ
Sosyal medyada organize olan taraftarlar, akşam saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplandı ve tezahüratlarda bulundu. Florya'da toplanan taraftarlar, Dursun Özbek ve yönetimini istifaya çağırdılar.
Kaynak: haberinburada
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