GS'Lİ BİR TARAFTAR, TAKIMININ ELENMESİNİN ARDINDAN PASSOLİG KARTINI YAKTI
Galatasaraylı taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçındaki Östersunds yenilgisine rağmen Türk Telekom Stadı'na koştu. Yaklaşık 35 bin sarı-kırmızılı taraftar takımına destek olurken, 1-1'lik beraberlik sonrası sarı-kırmızılılar büyük hayal kırıklığı yaşadı.
PASSOLİG KARTINI YAKTI
Sarı-kırmızılı taraftarlar, takıma olan tepkilerini protesto tezahüratlarıyla gösterirken, bir taraftar Passolig kartını yaktı. Maç sırasında Muslera dışındaki tüm futbolcuları ıslıklayan tribünler maç sonrasında Östersunds takımını tribüne çağırarak alkışladı.
Kaynak: haberinburada
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