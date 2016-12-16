O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

gs'dan sigthorsson'a: ya oyna ya da bavulunu topla

GS'DAN SİGTHORSSON'A: YA OYNA YA DA BAVULUNU TOPLA

gs'dan sigthorsson'a: ya oyna ya da bavulunu topla

Tarih : 16 Aralık 2016, 10:49
Puan Ver : Gs'dan Sigthorsson'a: Ya Oyna Ya Da Bavulunu Topla(9/10)7


Sezon başında milli takımdayken sakatlanan ve aylardır "Ağrılarım var" diyerek takıma katılamayan Kolbeinn Sigthorsson'a sert çıkan Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Levent Nazifoğlu "Artık sabrımız kalmadı. Ya oyna ya da bavulunu topla git. 10 gün içinde takıma katıl yada yolları ayıralım" dedi. Bu rest sonrasında da Sigthorsson düz koşuya çıktı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Gs  Dan  Sigthorsson  A  Ya  Oyna  Ya  Da  Bavulunu  Topla    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER