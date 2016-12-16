gs'dan sigthorsson'a: ya oyna ya da bavulunu topla



Sezon başında milli takımdayken sakatlanan ve aylardır "Ağrılarım var" diyerek takıma katılamayan Kolbeinn Sigthorsson'a sert çıkan Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Levent Nazifoğlu "Artık sabrımız kalmadı. Ya oyna ya da bavulunu topla git. 10 gün içinde takıma katıl yada yolları ayıralım" dedi. Bu rest sonrasında da Sigthorsson düz koşuya çıktı.







kaynak:sabah