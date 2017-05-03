

Galatasaray, voleybol kariyerini noktalayan Nihan Güneyligil için bir veda mesajı yayınladı.



'Tebrikler ve Teşekkürler Nihan Güneyligil' başlığı ile yayınlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı:



"Nihan Güneyligil... 1990 yılında başladığı voleybol kariyeri kupalarla, başarılarla dolu: Kulüpler düzeyinde 2004 CEV Top Teams şampiyonluğu, 2009, 2010, 2011 yıllarında Türkiye şampiyonlukları, 2010 ve 2011 FIVB Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu, 2012 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2013 CEV Cup ikinciliği, 2015 CEV Cup üçüncülüğü, 2016 CEV Cup ikinciliği… 123 kez giyilen milli takım forması ve 2016 Fair Play ödülü...



Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin en iyi liberosu apoletiyle aktif voleybol yaşantısını sonlandıran 35 yaşındaki Nihan Güneyligil, sarı-kırmızı formayla geçirdiği 4 sezonda Massimo Barbolini ve Ataman Güneyligil ile çalıştı. Nihan; takımdaki ikinci yılında kaptanlık görevini alırken, 4. sezonunda ise sportif menajer unvanını aldı.







"Formamızda kuru yer olmadığını herkes bilsin" sözleriyle aktif voleybol yaşamını sonlandıran Nihan Güneyligil, bugün itibarı ile Galatasaray Bayan Voleybol Takımı Menajerliği görevine getirilmiştir.







kaynak:sabah