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G.SARAYLI TARAFTARLAR, ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLAN SELÇUK İNAN'I ALKIŞLADI


G.Saraylı Taraftarlar, Eleştirilerin Hedefi Olan Selçuk İnan'ı Alkışladı
Tarih : 25 Ağustos 2017, 23:20
Puan Ver : G.Saraylı Taraftarlar, Eleştirilerin Hedefi Olan Selçuk İnan'ı Alkışladı(10/10)6

Süper Lig'in 3. haftasında lider Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda ligin yeni ekibi Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

TARAFTAR BAĞRINA BASTI

Sarı-kırmızılılarda kadronun yenilenmesinin ardından süre almakta sıkıntı yaşayan ve takımdan ayrılabileceği ileri sürülen Selçuk İnan'a taraftarlarca jest yapıldı. Alınan bazı başarısız sonuçlar sonrası zaman zaman tepkilerin de hedefi olan Selçuk, yapılan tezahüratlar üzerine tribünlere gitti ve taraftarların alkışlarıyla karşılandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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