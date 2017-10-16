G.SARAYLI GOMİS, TUDOR'A TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN KOŞUNCA ASLAN SEVİNCİ YAPAMADI
Galatasaraylı Gomis, Konya maçında attığı golden sonra Tudor'a koşarak teşekkür etti, bu yüzden aslan sevinci yapamadı.
İki haftalık gol orucunu bitiren Bafetimbi Gomis, Konya maçıyla hayata dönerken "aslan" sevinci yapmamasının nedeni de ortaya çıktı. Attığı gol sonrasında İgor Tudor'a koşan Gomis bu şekilde Hırvat teknik adama teşekkür etti. Yıldız oyuncu maçtan sonra "Neden aslan sevinci yapmadın?" sorusuna, "Hoca bana o kadar yardımcı oldu ki, ilk andan itibaren ona koşmayı düşündüm" sözlerini kullandı.
TAKIMLARLA YARIŞIYOR
Fransız golcü 8. hafta itibariyle, ligdeki takımlardan Konyaspor'dan bir fazla, Osmanlıspor, Gençlerbirliği ve Antalyaspor ile de eşit sayıda gol atmayı başardı.
13 ŞUT= 9 GOL
Bafetimbi Gomis, Konyaspor ağlarına attığı iki golle takımına galibiyeti getiren isim oldu. Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi, ligdeki gol sayısını 9'a çıkartırken, gol krallığındaki iddiasını da sürdürdü. Mücadeleci oyunu ile adeta sahada basmadık yer bırakmayan ve bütün gücünü ortaya koyan Gomis, bu sezon ligde 13 kez isabetli şut çekti ve 9 kez topu ağlarla buluşturdu.
Kaynak: haberinburada
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