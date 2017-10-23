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G.Saraylı Feghouli: Hakem Kararları Aleyhimize Oldu, Lider Olarak Devam Ediyoruz

G.SARAYLI FEGHOULİ: HAKEM KARARLARI ALEYHİMİZE OLDU, LİDER OLARAK DEVAM EDİYORUZ

Galatasaraylı Feghouli, sosyal medya hesabından "Hakem kararları aleyhimize oldu. Olaylara olumlu tarafından bakmak lazım, lider ve yenilmez olarak devam ediyoruz." dedi.

Tarih : 23 Ekim 2017, 15:50
Puan Ver : G.Saraylı Feghouli: Hakem Kararları Aleyhimize Oldu, Lider Olarak Devam Ediyoruz(7/10)3

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, dün akşam oynanan maçta evinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Bu karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Muhteşem atmosfer için taraftara teşekkür eden Feghouli'nin mesajı şu şekilde:

"Ne yazık ki hakem kararları bizim aleyhimize oldu. Biz bu derbiyi kazanmak için çok çalıştık ve hepimiz hayal kırıklığı yaşadık. Ancak olaylara olumlu tarafından bakmak lazım, lider ve yenilmez olarak devam ediyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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