G.SARAY'LA ANLAŞTI! MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR
Galatasaray'ın yeni sezonla ilgili transferde planlamasında nisan ayı önemli bir yer tutuyor.
Sarı-kırmızılılarda ilk planda takıma dahil edilmesi düşün Vitor Hugo'nun menajerinin 11-12 Nisan'da İstanbul'da olacağı belirtildi.
Sarı-kırmızılılar, Palmeiras forması giyen Brezilyalı stoperin transferinde mutlu sona ulaşmak istiyor.
kaynak:sabah
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