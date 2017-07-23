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G.Saray'ın Hocası Igor Tudor, Takımdan 9 Kişinin Gönderilmesini İstedi
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G.SARAY'IN HOCASI IGOR TUDOR, TAKIMDAN 9 KİŞİNİN GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİ


G.Saray'ın Hocası Igor Tudor, Takımdan 9 Kişinin Gönderilmesini İstedi
Tarih : 23 Temmuz 2017, 12:30
Puan Ver : G.Saray'ın Hocası Igor Tudor, Takımdan 9 Kişinin Gönderilmesini İstedi(5/10)1

Galatasaray'da Östersunds maçı sonrası teknik direktör IgorTudor takımdan birçok ismin daha gideceğinin sinyalini verdi Transfer için kaynak oluşturulmasını isteyen Tudor, aralarında Hakan Balta'nın da bulunduğu 9 futbolcunun satılmasını talep etti.

Tudor'un kadroda düşünmediği futbolcuları takımdan göndermeye çalışan Galatasaray'ın, toplam 9 isme ödediği yıllık maaş alt alta toplanınca dev bir bütçe oluşturuyor.

9 OYUNCUYA KAPININ ÖNÜ GÖRÜNDÜ

Nigel de Jong, Hakan Balta, Umut Gündoğan, Endoğan Adili, Oğuzhan Kayar'dan takım bulmaları istenirken, kadro dışı bırakılan Cavanda'da da gönderiliyor. Slovakya kampına götürülmesine rağmen Ryan Donk, Emrah Başsan ve Tarık Çamdal'ın da kiralanması bekleniyor.

TAKIMDA KALIRLARSA 10 MİLYON EURO MAAŞ VERİLECEK

Sözleşmeleri bulunan bu isimler yeni sezonda kalmaları halinde maç başı ve bonuslar hariç, kasadan sadece bu sezon çıkacak toplam rakam 10 milyon Euro'yu (41 milyon TL) buluyor.Galatasaray, bu futbolcuları en az zararla elden çıkarıp hem kadroyu azaltmanın hem de yeni transferlere kaynak oluşturmanın yollarını arıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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