Dört Büyükler Borç Batağına Saplandı
Otomotiv Devi, Sürücüsüz Otomobil İçin Harekete Geçti
Olay Yaratan İddia! Cenk Tosun Ve Arda Turan Takım Arkadaşı Olabilir
Alkollü İçeceklere Zam Geldi
Herkes İstihbaratçı Olmak İstiyor! 27 Bin Kişi Mit'e Başvurdu
Cenk'in Yeni Hocası Sinyali Verdi: Liverpool Maçında Kadroda Olabilir
Hamit Altıntop'tan Olay Karar! Türkiye'ye Dönüyor
İnşaat Ustasının Buluşu 20 Ülkeye İhraç Ediliyor
Bim, İran Yatırım Planını Askıya Aldı
Bugüne Kadar Böylesi Görülmedi! Savunmada İhracat Rekoru Kırıldı
Doğu'nun Sümela'sı Mor Evgin Manastırı, Keşfedilmeyi Bekliyor
Beşiktaş, Cenk Tosun'u 27 Milyon Euroya Everton'a Gönderdi
Gomis F.Bahçeli Taraftardan Özür Diledi: Yüzüne Bakıp Yalan Söyledim
Darbe Girişiminin Etkisi Geçti! Turistler Türkiye'ye Geri Dönüyor
Galatasaraylı Futbolcu, Bavullarını Toplayıp Türkiye'den Ayrıldı
Macaristan'a Kaçan Takımın Bütün Foyası Ortaya Çıktı
Atilla Kararının Ardından Halkbank'tan Açıklama: İdari Ve Mali Karar Yok, Temyiz Hakkı Var
Ev Alım-Satım Bedellerinde, Doğru Beyan Vermeyene Ceza Geliyor
Fenerbahçe'de Ozan Tufan Ve Robin Van Persie Kadro Dışı
Galatasaray Taraftarının Hayali Gerçek Oluyor

G.Saray'ı duyunca duştan çıplak çıkan futbolcu, takımdan ayrılıyor

G.SARAY'I DUYUNCA DUŞTAN ÇIPLAK ÇIKAN FUTBOLCU, TAKIMDAN AYRILIYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Iasmin Latovlevici'yi takımdan gönderme kararı aldı.

Tarih : 04 Ocak 2018, 13:30
Puan Ver : G.Saray'ı Duyunca Duştan Çıplak Çıkan Futbolcu, Takımdan Ayrılıyor(10/10)6

Sezon başında Kwadwo Asamoah'ın son anda G.Saray'a gelmemesi sonrasında Aslan da dört bir yanda sol bek arayışına başladı. Transferin bitmesine saatler kala Igor Tudor'in isteği ile Kardemir Karabükspor'dan 550 bin Euro bonservis bedeli ile Iasmin Latovlevici kadroya dahil edildi. Ancak Fatih Terim'in göreve gelmesi ile birlikte Latovlevici için de günler sayılı hale geldi.

Sakatlığı sonrasında ilk yarının son bölümünde takımından ayrı kalan 31 yaşındaki oyuncu artık yol ayrımında. Yapılacak sol bek transferi için kadroda yer açmak isteyen sarı-kırmızılılar Fransız file bekçisi Carrasso'yu göndermek isterken Nigel de Jong'un da affedilmesi ile birlikte bir yabancı ile daha yolları ayırma kararı aldı. Fatih Terim'in radarına Iasmin Latovlevici takılırken deneyimli oyuncunun da yeni adresi belli oldu.

18 MAÇ BONUSU

Vatan'ın haberine göre; bu sezon G.Saray'la 9 resmi maça çıkan ve sezon sonunda kontratının bir yıl daha uzaması için toplam 18 maça çıkması gereken Latovlevici ligin ikinci yarısında başka bir takımla yoluna devam edecek.

Sarı-kırmızılı kulüp, Demir Grup Sivasspor'un talip olduğu oyuncuyu göndermeyi kabul ederken sezonun ikinci yarısında G.Saray'dan alacağı ücretin yarısını da kırmızı-beyazlı ekip verecek. Mayıs ayına kadar G.Saray'dan 375 bin Euro kazanacak olan deneyimli oyuncu bu paranın yarısını da yeni takımından alacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Gsaray  I  Duyunca  Duştan  Çıplak  Çıkan  Futbolcu  Takımdan  Ayrılıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER