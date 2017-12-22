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G.SARAY'DAN FATİH TERİM'İN ALACAĞI ÜCRET İÇİN DÜZELTME: AYDA 1905 TL


G.Saray'dan Fatih Terim'in alacağı ücret için düzeltme: Ayda 1905 TL
Tarih : 22 Aralık 2017, 22:50
Puan Ver : G.Saray'dan Fatih Terim'in Alacağı Ücret İçin Düzeltme: Ayda 1905 Tl(6/10)2

Galatasaray Spor Kulübü, Fatih Terim'in alacağı ücretle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir düzeltme açıklaması geçti.

Sarı-kırmızılı kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Fatih Terim'in alacağı ücret ile ilgili düzeltme yayımladı. Yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimizin 22.12.2017 tarihinde saat 16.01'de 'Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü Görevi İçin Fatih Terim ile Anlaşmaya Varılması Hakkında' konu başlıklı Özel Durum Açıklamasında sehven yanış bilgi verilmiştir. İlgili Özel Durum Açıklamamız için düzeltme açıklamamız aşağıdaki gibidir:

LİGİN İKİNCİ YARISI İÇİN AYDA 1905 TL KAZANACAK

Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı için aylık 1905 TL üzerinden anlaşmaya varılmış olup, 2018-2019 futbol sezonu için ise 3.000.000 EURO ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500.000 EURO başarı primi ödenecektir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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