G.SARAY'DAN ALDIKLARI CHEDJOU, MAÇA ÇIKAMADAN HASTANELİK OLDU
Medipol Başakşehir'in yeni transferi Chedjou, akşam antrenmanında yaşadığı sakatlık nedeniyle MR'ı çekilmek üzere koltuk değnekleriyle hastaneye gitti.
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'nın Gora kasabasında devam ediyor. Turuncu-lacivertlilerin akşam antrenmanında ise talihsiz bir an yaşandı. Kamerunlu savunma oyuncusu Chedjou, sol ayağından sakatlanarak acılar içinde yerde kaldı.
KOLTUK DEĞNEKLERİYLE HASTANEYE GİTTİ
İlk müdahalesi saha içinde yapılan 32 yaşındaki futbolcu, daha sonra MR'ı çekilmek üzere koltuk değnekleriyle hastaneye gitti. Chedjou'nun son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Kaynak: haberinburada
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