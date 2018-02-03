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G.Saray'da Büyük Sürpriz! İşte Nagatomo'nun Forma Numarası
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G.Saray'da büyük sürpriz! İşte Nagatomo'nun forma numarası

G.SARAY'DA BÜYÜK SÜRPRİZ! İŞTE NAGATOMO'NUN FORMA NUMARASI

Galatasaray, Göztepe'nin yolunu tutan Sabri Sarıoğlu'nun giydiği 55 numaralı formayı, yeni transfer Nagatomo'ya verdi.

Tarih : 03 Şubat 2018, 18:30
Puan Ver : G.Saray'da Büyük Sürpriz! İşte Nagatomo'nun Forma Numarası(5/10)1

Galatasaray'ın Süper Lig'de yarın oynayacağı Sivasspor maçının kamp kadrosu oldu. Kadroda yeni transfer Japon futbolcu Yuto Nagatomo da yer aldı. Japon futbolcuya geçtiğimiz sezon takımdan ayrılan eski kaptan Sabri Sarıoğlu'nun giydiği 55 forma numarası verildi.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim, yeni transfer Yuto Nagatomo'yu da kamp kadrosuna dahil etti.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Yuto Nagatomo, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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