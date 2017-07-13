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g.saray teknik direktörü ıgor tudor: defansif olarak kötü değildik

G.SARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ IGOR TUDOR: DEFANSİF OLARAK KÖTÜ DEĞİLDİK

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turunda İsveç ekibi Östersunds'a 2-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, "Defansif olarak kötü değildik" açıklamasıyla herkesi şaşırttı.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 23:10
Puan Ver : G.Saray Teknik Direktörü Igor Tudor: Defansif Olarak Kötü Değildik(10/10)11


Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 mağlup oldukları Östersunds maçı sonrası umutlu konuştu.



Igor Tudor, rövanşta turu geçeceklerine ve Belhanda'nın dönmesiyle çok daha iyi olacaklarına inandığını söyledi.



"SADECE MAÇLA İLGİLİ"



Hırvat teknik adam Sneijder ile ilgili "Sneijder ve transferle ilgili görüşlerini alabilir miyiz?"şeklindeki soruya ise "Sneijder ve transfer yok, sadece maçla ilgili konuşuyoruz" cevabını verdi.



İşte Igor Tudor'un maç sonundaki açıklamaları...



"BELHANDA DÖNÜNCE DAHA İYİ OLACAĞIZ"



"İki ayaklı bir maç. Son iki üç gün fazla bir şey yapmadan takımı dinlendirmek istedik. 7 gün sonra ikinci ayağı oynayacağız. Ve ben bu turu geçeceğimize inanıyorum."Bu bir hafta içerisinde önemli bir oyuncumuz aramıza katılacak. Biraz daha dinleneceğiz. Belhanda'nın dönmesiyle daha iyi olacağımızı düşünüyorum."



"DEFANSİF OLARAK KÖTÜ DEĞİLDİK"



"Kondisyon durumumuzla başlayalım. Normalda hazırlık süreci 6 haftadır ama sezonun geç bitmesi, erken açılması gibi durumlar nedeniyle zamana ihtiyacımız var. Defansif olarak kötü değildik. Hücumda kötüydük. Eren, Belhanda sakattı. Garry milli takımdaydı. Bahane diye söylemiyorum. İleride istediğimiz pozisyonlara giremedik. Ama biz haftaya bu turu geçeceğimize inanıyoruz."



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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