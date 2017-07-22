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G.Saray Sportif Direktörü Cenk Ergün: Denayer Gündemimizde

G.SARAY SPORTİF DİREKTÖRÜ CENK ERGÜN: DENAYER GÜNDEMİMİZDE

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, "Tudor takımda kalacak. Belçikalı Jason Denayer de gündemimizde." dedi.

Tarih : 22 Temmuz 2017, 15:20
Puan Ver : G.Saray Sportif Direktörü Cenk Ergün: Denayer Gündemimizde(5/10)1

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Östersunds eşleşmesi, Igor Tudor ve transferler hakkında açıklamalarda bulundu.

Sarı Kırmızılılar'ın Östersunds'a elenmesi hakkında konuşan ve birçok mazeret üretebiliriz ama bunların arkasına sığınmıyoruz diyen Ergün, "Bu travmayı atlatmak zorundayız. Taraftardan, camiadan özür dileriz. Onlar kadar hepimiz çok üzgünüz. Ben de tribünlerden gelen biriyim. Werder Bremen maçından çıkarken döktüğümüz göz yaşları gibi içimiz kan ağladı. Yapacak bir şey yok. Tekrar zirve yapmak zorundayız. Bir değişim içindeyiz. Birçok arkadaşımız ayrıldı, yeniler aramıza katıldı. Daha yenileri de katılacak. 3 haftalık bir süreç var lige kadar. Hazırlıklarımızı en iyi devam ettirip yine kamp süreci düşünüyoruz. Lige hazırlanıyoruz, şampiyon olacağız başka yolu yok." ifadelerini kullandı.

"TUDOR İLE DEVAM"

Ergün, 'Tudor ile devam edecek misiniz?' sorusunu "Yönetimimizin, başkanımızın verdiği destekle hocamızla birlikte devam ediyoruz. Yapacaklarımız var. Gelecek ve gidecek arkadaşlarımız var. Onları yaptığımız zaman, daha tartışılabilir ve değerlendirilebilir bir ortam oluşacak Tudor için." diyerek cevapladı.

Transferlerin teknik direktör Tudor ve yönetimin ortak kararlarıyla yapıldığını vurgulayan Ergün, "Sadece Tudor'un istediği oyuncular değil. Tudor'un talep ettiği oyuncular ama yönetimimiz ve başkanımızın da onayıyla gerçekleşen transferler bunlar. Henüz takım kurulamamış durumda. Kendisini gösterebilmesi için umarım biz de en kısa zamanda transferleri bitirelim. Ona kendi istediği takımı kurma şansı verelim ki o da başarısını gösterebilsin" ifadelerini kullandı.

STOPERE DENAYER

Transfer çalışmalarını yürüten Cenk Ergün, geçtiğimiz yıllarda Manchester City'den kiralık olarak Galatasaray forması giyen Belçikalı stoper Jason Denayer'in de gündemde olduğunu söyledi.

Denayer, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de küme düşen Sunderland'de kiralık olarak oynadı. 22 yaşındaki savunmacı, geçen sezon Premier Lig'de 24 maça çıktı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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