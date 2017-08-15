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G.Saray Sportif Direktörü: Arda Turan İçin 66 Numaralı Formamız Boşta

G.SARAY SPORTİF DİREKTÖRÜ: ARDA TURAN İÇİN 66 NUMARALI FORMAMIZ BOŞTA

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Arda Turan transferi için, "Arda'nın hemen dönmesini istiyoruz. 66 numaralı formamız boşta." diyerek taraftarlara müjdeyi verdi.

Tarih : 15 Ağustos 2017, 01:40
Puan Ver : G.Saray Sportif Direktörü: Arda Turan İçin 66 Numaralı Formamız Boşta(8/10)4

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Kayserispor maçının ardından çok önemli açıklamalarda bulundu.

Cenk Ergün, Arda Turan ve Kwadwo Asamoah transferlerinin gerçekleşebileceğini söyledi.

beIN SPORTS'a bağlanan Cenk Ergün Asamoah ile ilgili "Asamoah konusunda çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Şu an söyleyeceğimiz her şey bize negatif olarak dönüyor. Bu iş gerçekleştikten sonra konuşalım" dedi. Şansal Büyüka'nın "Olma şansı yüksek herhalde" şeklindeki yorumuna Cenk Ergün "Öyle görünüyor" cevabını verdi.

"66 NUMARAMIZ BOŞTA"

Arda Turan hakkındaki soruyu da yanıtlayan Ergün, "Arda Turan'ın sözü var, bir gün Galatasaray forması giyecek. Biz bunun çabuk olmasını istiyoruz. 66 numaralı formamız boşta" dedi.

Stoper ve golcü transferinin de olabileceğini söyleyen Cenk Ergün, "Stoperle ilgili görüşmelerimiz de var. Bir golcü olabilir. 8 Eylül'e kadar transfer devam edecek. Uçak kaldırmamız da gerekiyor" dedi.

"SİNAN'A TALİPLER VAR"

Cenk Ergün Sinan Gümüş hakkındaki iddialara da açıklık getirdi ve "Sinan'a bir takım talepler oldu, Sinan'ın da bir isteği oldu. Transfer devam ettiği sürece bir takım şeyler olabilir ama bizim ilk isteğimiz Sinan'ın gitmesi değil" dedi.

Bafetimbi Gomis ile devre arasında geçen konuşmayı da anlatan Cenk Ergün "Devre arasında Gomis yanıma geldi ve, "Merci beaucoup. Marsilya güzeldi ama, burası bambaşka bir yer' dedi" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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