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G.Saray resmi siteden duyurdu! İşte Ndiaye'nin kadroya alınmama sebebi

G.SARAY RESMİ SİTEDEN DUYURDU! İŞTE NDİAYE'NİN KADROYA ALINMAMA SEBEBİ

Galatasaray orta saha oyuncusu Ndiaye'nin gelen teklifler nedeniyle kafasının karışık olmasından dolayı Osmanlıspor maçı kadrosuna alınmadığını açıkladı.

Tarih : 27 Ocak 2018, 14:40
Puan Ver : G.Saray Resmi Siteden Duyurdu! İşte Ndiaye'nin Kadroya Alınmama Sebebi(9/10)5

Galatasaray resmi siteden Badou Ndiaye'nin neden Osmanlıspor maçına alınmadığını açıkladı.

"TEKLİFLER NEDENİYLE KAFASI KARIŞIK"

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"31 Ocak'ta sona erecek transfer dönemi öncesi oyuncumuz Badou Ndiaye'ye yurt dışı kulüplerinden önemli teklifler var. Bir süredir kendisiyle ilgili teklifler nedeniyle kafasının karıştığı gözlenen Badou Ndiaye, bu durumda maça çıkmasının sağlıklı olmayacağını teknik direktörümüz Fatih Terim'e iletmesi üzerine teknik heyetimiz tarafından karşılaşmanın kadrosuna alınmadı

Osmanlıspor maçına bu şekilde çıkması risk olarak görünen oyuncumuzun durumunun bir iki gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor. "

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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