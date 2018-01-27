G.SARAY RESMİ SİTEDEN DUYURDU! İŞTE NDİAYE'NİN KADROYA ALINMAMA SEBEBİ
Galatasaray orta saha oyuncusu Ndiaye'nin gelen teklifler nedeniyle kafasının karışık olmasından dolayı Osmanlıspor maçı kadrosuna alınmadığını açıkladı.
Galatasaray resmi siteden Badou Ndiaye'nin neden Osmanlıspor maçına alınmadığını açıkladı.
"TEKLİFLER NEDENİYLE KAFASI KARIŞIK"
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:
"31 Ocak'ta sona erecek transfer dönemi öncesi oyuncumuz Badou Ndiaye'ye yurt dışı kulüplerinden önemli teklifler var. Bir süredir kendisiyle ilgili teklifler nedeniyle kafasının karıştığı gözlenen Badou Ndiaye, bu durumda maça çıkmasının sağlıklı olmayacağını teknik direktörümüz Fatih Terim'e iletmesi üzerine teknik heyetimiz tarafından karşılaşmanın kadrosuna alınmadı
Osmanlıspor maçına bu şekilde çıkması risk olarak görünen oyuncumuzun durumunun bir iki gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor. "
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar