Galatasaray resmi siteden Badou Ndiaye'nin neden Osmanlıspor maçına alınmadığını açıkladı.

"TEKLİFLER NEDENİYLE KAFASI KARIŞIK"

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"31 Ocak'ta sona erecek transfer dönemi öncesi oyuncumuz Badou Ndiaye'ye yurt dışı kulüplerinden önemli teklifler var. Bir süredir kendisiyle ilgili teklifler nedeniyle kafasının karıştığı gözlenen Badou Ndiaye, bu durumda maça çıkmasının sağlıklı olmayacağını teknik direktörümüz Fatih Terim'e iletmesi üzerine teknik heyetimiz tarafından karşılaşmanın kadrosuna alınmadı

Osmanlıspor maçına bu şekilde çıkması risk olarak görünen oyuncumuzun durumunun bir iki gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor. "

Kaynak: haberinburada