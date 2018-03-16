G.SARAY ANTRENMANINA TERİM DAMGA VURDU! BİNLERCE KİŞİ AYAKTA ALKIŞLADI
Galatasaray antrenmanında bir taraftar sahaya girdi. Gomis'e sarılmak isteyen taraftarı Fatih Terim güvenliklerin elinden aldı. Terim'in bu davranışını taraftar ayakta alkışladı.
Galatasaray, Süper Lig 26. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde Türk Telekom stadında Cuma günü taraftara açık gerçekleşen antrenmanda son hazırlıklarını yaptı.
BİR TARAFTAR SAHAYA GİRDİ
Tribünlerin muhteşem görüntülere imza attığı Galatasaray'ın antrenmanında bir taraftar heyecanına yenik düşünce sahaya girdi ve Gomis'e doğru koştu. Sarı Kırmızılı taraftar sahaya girdikten sonra Gomis'e doğru koştu ve yıldız futbolcuya sayıldı.
FATİH TERİM DIŞARI ÇIKARILMASINA İZİN VERMEDİ
Galatasaraylı taraftarın sahaya girmesi sonucu güvenlik güçleri sarı kırmızılı taraftarı dışarı çıkarmak üzereyken, Fatih Terim'in direktifiyle yeniden sahaya getirildi. Galatasaray taraftarı bu tarihi ana tanıklık etme şansı yakalayıp, Fatih Terim'in kendisini çağırmasıyla birlikte futbolcularla fotoğraf çektirdi. Gomis ise kendisine doğru koşan ve sarılan sarı kırmızılı taraftara antrenman formasını verdi.
Kaynak: haberinburada
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