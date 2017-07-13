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"GS VE FB'YE GİTMEYECEĞİM." DİYEN GÖKHAN, YENİ TAKIMINI BULDU

Beşiktaş'tan ayrılırken "Fenerbahçe veya Galatasaray'a gitmeyeceğim." diyen Gökhan İnler, Başakşehir'le anlaşma sağladı.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 15:30
Puan Ver : "Gs Ve Fb'ye Gitmeyeceğim." Diyen Gökhan, Yeni Takımını Buldu(7/10)3

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun başında Leicester City'den bonservis ödemeden Gökhan İnler'i kadrosuna katmıştı. 2016-17 sezonunda siyah beyazlılarda istediği şansı bulamayan Türk asıllı İsviçreli futbolcu, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'la anlaşarak yollarını ayırdı.

Daha fazla forma şansı bulabileceği bir kulübe gitmek isteyen Gökhan'ın, yeni takımı belli oldu. Tecrübeli futbolcunun Başakşehir ile 3 yıllık anlaşma sağladığı ortaya çıktı.

DUYGUSAL VEDA ETMİŞTİ

Beşiktaş'la olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden İnler, sosyal medya hesabından siyah beyazlı takımın taraftarlarına duygusal bir mesaj göndermişti.

"Bir insanın çocukluk hayalinin gerçekleşmesinin ne anlama geldiğini tahmin edersiniz. Beşiktaş'a veda ederken bu mutluluğa erişmiş olmanın sevincini yaşıyor ve bir yandan da dilediklerimi elimde olmayan sebeplerden dolayı gerçekleştirememiş olmanın hüznüyle ayrılıyorum. Çok mücadele verdim formayı giymek, takımın değişmez parçası olmak için ama hayat işte... Bazen her şey sizin elinizde olmuyor. Bir yıllık süre zarfında bana büyük destek veren ve transferim için büyük çaba sarf eden başta Sayın Başkanım Fikret Orman olmak üzere, teknik direktörümüz Şenol Güneş'e, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına ve Beşiktaş'ın asil taraftarlarına çok teşekkür ederim."

"SEVENLERİN YOLU ELBET BİR GÜN YİNE KESİŞİR"

Beşiktaş sevgisini hep içinde taşıyacağını vurgulayan Türk asıllı İsviçreli futbolcu, "Şimdi bir süreliğine ayrılık vakti. Beşiktaş sevgisi sonsuza dek kalbimde kalacak ama gideceğim yeni kulübümde de aidiyet duygusunu sonuna kadar hissederek, yıllardır yaptığım gibi profesyonel bir şekilde başarı için mücadelemi yürekten ortaya koyacağım. Unutmayın Beşiktaş'ın asil taraftarlar, sevenlerin yolu elbet bir gün yine kesişir." ifadelerini kullandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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