GS TV'DE BÜYÜK SKANDAL! TARAFTARIN HAREKETİNİ GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ
Galatasaray'ın taraftarıyla buluştuğu idmanda, GS TV'nin yayını sürerken bir taraftar eliyle "6" işareti yaptı.
Galatasaray Futbol Takımı, Fenerbahçe ile oyanacak derbi maçı için yaptığı son idmanı taraftara açık bir şekilde Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirdi.
Ancak bu idmanda bir taraftarın yaptığı hareket olay oldu.
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi Sarı-Kırmızılı ekip son idmanı taraftarının önünde büyük bir coşkuyla yaptı. Stadyuma 27 bine yakın taraftar akın etti.
TARAFTARIN HAREKETİ GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Taraftarlar futbolculara, Terim ve ekibine sevgi gösterilerinde bulunurken, bir taraftarın hareketi şoke etti.
GS TV'nin antrenman görüntülerini yayınladığı esnada bir taraftar kameraya 6 işareti yaptı.
Kaynak: haberinburada
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