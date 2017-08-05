Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Hertha Berlin ile oynanan hazırlık maçı sonrası yaptığı açıklamada," Denayer bize gelmek istiyor. Biz de onu istiyoruz." dedi.

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Hertha Berlin'e 2-1 kaybedilen hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Ergün, transferin devam edeceğini söyledi.

İşte Cenk Ergün'ün açıklamaları;

"HEMEN LİGE ADAPTE OLMALIYIZ"

"Bu hiç hesapta olmayan bir kamptı ama takıma iyi geldiğini düşünüyorum. Ligin başlamasına az bir süre kaldı. Artık lige adapte olup Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacağız. Badou N'Diaye ve Fernando'nun ikinci yarıda girip gösterdiği performans, takıma ne kadar katkı vereceklerinin göstergesi oldu. Hazırlıksız bir şekilde oyuna girdiler ama iyi performans gösterdiler.

"TRANSFER SÜRECEK"

Transfere devam etmeyi düşünüyoruz. Çoğu pozisyon için transfer aklımızda var. Aramızdan ayrılacak olan isimlerde var. Lig başlamış olsa da transfer bizim için devam ediyor. Her maç bizim için final. 34 finalimiz var. Biz böyle bakıyoruz. Lucescu konusunda açıklamayı yönetim yapmıştı, benim dışımda gelişen bir konu. Üzerimize düşeni yapacağız.

"FEGHOULI, TRANSFERİN BİTMESİ İÇİN UĞRAŞIYOR"

Sinan Gümüş konusu da bu hafta içinde açıklığa kavuşur. Gitmek istediğini bize söyledi. Kendisi için taleplerde var. Gelme ihtimali olan arkadaşlardan sonra yine bir değerlendirme yapacağız. Çok kısa zamanda gidenler ve gelenler açıklığa kavuşacaktır. Feghouli transferin bitmesi için elinden geleni yapıyor.

"DENAYER GELMEK İSTİYOR"

Denayer için resmi olarak Manchester City ile görüşmelerimiz oldu. City'nin düşünceleri var. Bizim ve City'nin düşünceleri birbiriyle örtüşmedi. Denayer bize gelmek istiyor. Biz de Denayer'i almak istiyoruz.

Hazırlık maçlarında istediğimiz sonuçlar ortaya çıkmadı ama tüm futbolculara şans veriyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımız gayet iyi oynadı. Mariano'nun performansı ortada. Gomis kaçırsa da pozisyona giriyor artık. Belhanda, Maicon hepsi iyi oyuncu"

Kaynak: haberinburada