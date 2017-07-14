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GS, Semih'in 2 Milyon Euro Karşılığında Sparta Prag'a Gittiğini Duyurdu

GS, SEMİH'İN 2 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA SPARTA PRAG'A GİTTİĞİNİ DUYURDU

Galatasaray, Semih için Sparta Prag'tan 2 milyon Euro kazanacağını borsaya bildirdi. Sparta Prag ayrıca Semih'in bir sonraki satışından yüzde 15 pay ödeyecek.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 18:10
Puan Ver : Gs, Semih'in 2 Milyon Euro Karşılığında Sparta Prag'a Gittiğini Duyurdu(8/10)4

Sparta Prag, Galatasaray'dan Semih Kaya'yla 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

"UMARIM BAŞARILI OLURUM"

Sparta Prag'ın resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan milli futbolcu, "Galatasaray'dan ayrılmak kolay olmadı. Orada çok fazla zaman geçirdim. Takım arkadaşlarıma ve kulübüme veda etmek çok zordu ama hayat bu. Umarım burada başarılı olurum" dedi.

Galatasaray'da çok fazla kupa kazandığını söyleyen Semih, "Çok zor ve güzel maçlar oynadım. Sparta çok tutkulu bir kulüp. Çekya'daki en başarılı takım. Burada da Galatasaray'da olduğu gibi kupalar kazanmak istiyorum" diye konuştu.Galatasaray da Semih Kaya'nın transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Sarı-kırmızılıların internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

2 MİLYON EURO BONSERVİS

"Profesyonel futbolcularımızdan Semih Kaya'nın transferi konusunda AC Sparta Praha (Sparta Praha) kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Sparta Praha kulübü Şirketimize 2.000.000 Euro net transfer bedeli ödeyecektir.

Buna ek olarak Sparta Praha kulübünün ödeyeceği bonuslar aşağıdaki gibidir:

-Sparta Praha kulübü oyuncunun 2019-2020 sezonları sonuna kadar süren sözleşmesi boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazanacağı her bir dönem için 350.000 Euro net

-Sparta Praha kulübü oyuncunun 2019-2020 sezonları sonuna kadar süren sözleşmesi boyunca UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazanacağı her bir dönem için 100.000 Euro net ödenecektir.

YÜZDE 15 SATIŞ PAYI

Ayrıca, Sparta Praha kulübü oyuncuyu başka bir kulübe transfer etmesi halinde Şirketimize satış karının %15'ini ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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