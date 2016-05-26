

Galatasaray Fenerbahçe maçı ile bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan seviyesi yüksek bir mücadele sahne alacak. Karşılaşma öncesi Türkiye Kupası istatistikleri dikkat çekiyor. Galatasaray Fenerbahçe maçı için spor severler karşılaşmanın saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyorlardı. Canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki Galatasaray Fenerbahçe maçı bu akşam hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? İşte dev derbinin şifreleri







Kupanın finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam Antalya Stadı'nda karşılaşacak. Finalistlerden Galatasaray, daha önce 21 kez final oynayıp, 16 kez kupayı müzesine götürdü, Fenerbahçe ise 15 kez finalde mücadele edip, 6 kez kupanın sahibi oldu. Galatasaray kupayı en son geçen yıl, Fenerbahçe ise 2013'te kazandı. İki takım finalde daha önce 4 kez karşılaştı, hepsinde de gülen taraf Galatasaray oldu. Kupada şimdiye dek 20 farklı takım final oynadı, 13'ü şampiyonluğa ulaştı. Yer aldığı 15 finalden 9'unda kupaya uzanamayan Fenerbahçe, finallerin en çok kaybeden takımı







Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 54. Türkiye Kupası, Galatasaray ile Fenerbahçe takımları arasında bu akşam Antalya Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963 sezonundan itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.







Kupanın ilk sahibi Galatasaray, geçen sezon Bursa'da yapılan finalde Bursaspor'u 3-2 yenerek son kupayı da müzesine götürdü. Galatasaray ile Fenerbahçe 383. randevuda - İki takım arasında 107 yıllık rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 144-122, gol sayısında da 529-481 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar bu sezon Süper Lig'de yaptıkları maçlarda birbirlerine üstünlük kuramadı. Daha önce 17 ayrı statta yaşanan rekabete Antalya ilk kez ev sahipliği yapacak







Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Ziraat Türkiye Kupası finalinde bu akşam Antalya'da yapacakları maçla tarihte 383. kez karşı karşıya gelecek. Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 107 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 382 maçtan 144'ünü kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 122 kez galip geldi. İki takım 116 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 529 gole, Galatasaray 481 golle karşılık verdi.