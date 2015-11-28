Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 13. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak. Denizli, 8 bin 596 gün sonra yeniden Galatasaray'ın başında olacak



Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak Galatasaray, teknik direktörlük görevine getirilen Mustafa Denizli yönetimindeki ilk müsabakasını oynayacak.







Son 3 resmi maçında, ligde Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilip, Antalyaspor ile 3-3 berabere kalan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Atletico Madrid'e 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, kötü gidişe Kasımpaşa karşısında son vermek istiyor.







Galatasaray, Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Mustafa Denizli ile iyi bir başlangıç yapma hedefinde.







Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği maç, saat 20.15'te başlayacak.