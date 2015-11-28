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gs, denizli yönetiminde ilk maçına çıkacak

GS, DENİZLİ YÖNETİMİNDE İLK MAÇINA ÇIKACAK

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 13. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak. Denizli, 8 bin 596 gün sonra yeniden Galatasaray'ın başında olacak

Tarih : 28 Kasım 2015, 15:41
Puan Ver : Gs, Denizli Yönetiminde İlk Maçına Çıkacak(9/10)7


Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Kasımpaşa  ile karşılaşacak Galatasaray, teknik direktörlük görevine getirilen Mustafa  Denizli yönetimindeki ilk müsabakasını oynayacak.


 


Son 3 resmi maçında, ligde Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilip, Antalyaspor  ile 3-3 berabere kalan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Atletico Madrid'e 2-0  mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, kötü gidişe Kasımpaşa karşısında son vermek  istiyor.


 


Galatasaray, Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından göreve  getirilen Mustafa Denizli ile iyi bir başlangıç yapma hedefinde.


 


Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve hakem Halis  Özkahya'nın yöneteceği maç, saat 20.15'te başlayacak.







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