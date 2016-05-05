

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında 8 Mayıs Pazar günü oynanacak derbi maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.







Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Arena'da saat 20.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Esat Sancaktar üstlenecek.







Kemal Yılmaz'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemliklerini ise Murat Özcan ve Burak Taşkınsoy yapacak.







Mete Kalkavan, iki takım arasında sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan derbiyi de yönetmişti.