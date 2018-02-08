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GS Başkanı, kulübe milyonlar kazandıran taraftarla buluştu

GS BAŞKANI, KULÜBE MİLYONLAR KAZANDIRAN TARAFTARLA BULUŞTU

Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Yellow Friday" kampanyasının fikir sahibi Gökhan Bilek, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'le görüştü.

Tarih : 08 Şubat 2018, 18:30
Puan Ver : Gs Başkanı, Kulübe Milyonlar Kazandıran Taraftarla Buluştu(8/10)4

Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı 'Yellow Friday' kampanyasının fikir sahibi Gökhan Bilek, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in daveti ile Galatasaray-Atiker Konyaspor maçını izlemek üzere Türk Telekom Stadyumu'na geldi.

'Yellow Friday' adlı kampanyanın fikir sahibi Gökhan Bilek, Başkan Mustafa Cengiz'in özel daveti ile sarı-kırmızılıların Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacağı Atiker Konyaspor maçı izleyecek. Karşılaşma öncesinde Gökhan Bilek ile Mustafa Cengiz bir araya geldi.

"CAMİA ADINA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Mustafa Cengiz, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, Gökhan Bilek'in çok önemli bir kampanyanın fitilini ateşlediğine söyleyerek, "Gökhan öyle bir kıvılcım çaktı, öyle bir ateşi körükleyip gönül yangını haline getirdi ki insan şaşar kalır. Ben Kayseri maçı sonrası, GSStore'daki stokların eritilmesi ricasında bulundum. Yeni bir kıyam gibi taraftarın ayağa kalkmasını istiyordum. Taraftara seslendim o ses yankı buldu. O yankıya en iyi formülü veren, adlandıran, etiketlendiren insan Mersin'den bir Galatasaraylı taraftar kardeşimizdi. Milyona ulaşan etkinlik için taraftarlar bir araya geldi. Gökhan kardeşime camia adına çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"TWITTER'DA BİR CÜMLE YAZDIM, ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ"

Başkan Mustafa Cengiz'e teşekkür eden Gökhan Bilek ise, "Başkanıma çok teşekkür ediyorum, güzel sözlerinden dolayı. Seçim sonrası bizlere bir çağrıda bulunmuştu, 'Maçlara gelin, mağazalardaki ürünlerimizden alın' demişti. Sosyal medyada bu kampanyayı başlattık. Twitter'da bir cümle yazdım ve çığ gibi büyüdü" diye konuştu.

Buluşma sırasında ayrıca Gökhan Bilek'e Galatasaray forması hediye edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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