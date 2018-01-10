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GS başkan adayı sinyali verdi: Takım şampiyon olsa bile seçime giderim

GS BAŞKAN ADAYI SİNYALİ VERDİ: TAKIM ŞAMPİYON OLSA BİLE SEÇİME GİDERİM

Galatasaray başkanlığına aday olan Mustafa Cengiz, "Galatasaray'ı sisteme oturtacağım. Mayıs'ta şampiyon olsak bile seçime gideceğim. Bu baskın bir seçim." dedi.

Tarih : 10 Ocak 2018, 21:10
Puan Ver : Gs Başkan Adayı Sinyali Verdi: Takım Şampiyon Olsa Bile Seçime Giderim(9/10)5

Galatasaray başkan adayı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübü bir sistem içine oturtacağını belirterek, "Mali olarak bağımsız denetim şirketine başvuracağım" dedi.

Galatasaray'da 20 Ocak'ta yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'daki başkanlık seçiminde aday olan Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın Ocak ayı divanında açıklamalarda bulundu. Baskın bir seçim yapıldığını vurgulayan Cengiz, "Hukuki boyutlarıyla uğraşmıyoruz. Er meydanı açıldı. O zaman ben çıkarım. Bütün platformlarda soruluyor, projelerin ne diye. Bu hoşuma gidiyor. Hiçbir arkadaşlara bu sorulmadı. Benim öncelikle bütün geçmişim açık. Yaşantım da hazır, kurulu, düzgün işleyen iş almadım. Hep 0'dan aldım. Her şeyi kendim yapmak durumunda kaldım. Bu çok arzu edilen bir durum değil. Mecbur kaldım. Şeffaf bir yönetim vaat ediyorum. Hata yaparsam beni uyarabilirsiniz. Ben 3.5 yıllık seçim olmaz dedim. Şarampole çıkmıştır. Tekerlek kaymıştır. 'Mayıs'ta şampiyon olsak bile seçime giderim' dedim. Sözüm senettir. Veremeyeceğim söz ağzımızdan çıkmaz. Divanın bizim özel bir yeri var" diye konuştu.

"GALATASARAY'I SİSTEME OTURTACAĞIM"

Mali, idari ve sportif konularda çalışmalar yapacağını söyleyen Cengiz, "Öncelikle Galatasaray'ı sisteme oturtacağım. Mali olarak bağımsız denetim şirketine başvuracağım. Mali olarak neredeyiz, bunu tespit edeceğiz. Bunun bedelini cebimden ödeyeceğim. En büyük sorunumuz borç yönetimi. Riva ve Florya arazilerini kırdırdıktan sonra finansal borçlarımız düşmedi, arttı. Borçlanmaları mutlaka yapılandırmamız gerekiyor. Döviz bazındaki borçları TL bazına çevirmemiz şart" şeklinde konuştu.

"BASKETBOL VE VOLEYBOL ŞUBELERİNİN A.Ş. YAPILMASI GEREKİYOR"

Basketbol ve voleybol şubelerinin A.Ş. yapılması gerektiğini ifade eden Mustafa Cengiz, "Mali olarak üzerinde adı amatör kendi profesyonel olan şubeler var. Bunları ayırmamız gerekiyor. Öncelikle basket A.Ş. kurmamız gerekir. Basketbolda sponsorlar ile yola çıkacağım. Voleybol için de aynı. Kendine yeterli şube oluşumu oluşturacağız. Voleybol kanayan bir yara haline geldi. Sponsor gelirlerimiz çok düşük. Dünya ve Türkiye çapında sponsorlar bulacağız. Galatasaray'ı gerçek sponsorlar yapacağız" ifadelerini kullandı.

"YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ KURMAK İSTİYORUM"

Galatasaray'da ötekileştirme olduğunu da sözlerine ekleyen Cengiz, "Hepimiz Galatasaraylıyız. Galatasaray camiası sosyal bir camiadır. Biz armanın aşıklarıyız. Birbirimize saygılı olalım. Bütün başkanlara saygı duyalım. Biz idare yüksek istişare konseyi kurmayı düşünüyorum. Bütün eski başkanları bir araya getireceğim. Camia sıkıştığında onlara danışacak" açıklamasında bulundu.

"KULÜBE ÜYELİK SADAKATE GÖRE OLMALI"

Kulübe üyelik sisteminin sadakate göre yapılmasının gerekliliğine dikkat çeken başkan adayı Cengiz, şunları söyledi:

"Kimler maça, deplasmana gidiyor, kombine gidiyor onlara bakılması lazım. Sistem içinde puantaj yapalım. Onlara üyelikte öncelik verelim. Galatasaray'da çok kötü ayrılışlar yaşıyoruz. Dursun Özbek'de Galatasaray için yarışıyor. Biz muhalefet değiliz. Biz siyasi parti değiliz."

"GALATASARAY BİZANS OYUNLARINA GİRMEMELİ"

Galatasaray'ın her alanda hedefinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Mustafa Cengiz, "Biz asla kaybedenlerden değiliz. Kazandığımız için buralardayız. Rakibe saygılı bir ruhla gitmeliyiz. Galatasaray Bizans oyunlara girmemeli" dedi.

ÜYELERİNİ TANITTI

Mustafa Cengiz konuşmasında son olarak seçimdeki üyelerini takdim etti. Cengiz yönetiminde Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak ve Ahmet Ünal Çeviköz bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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