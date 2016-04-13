

Galatasaray ile Abdullah Gül Üniversitesi arasında oynanması gereken Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Turu çeyrek final ikinci maçı Galatasaraylı 5 oyuncununun hastalığı ve federasyona doktor raporu sunmasıyla ertelendi.







Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Galatasaray'ın ilk erteleme talebini reddederken, oyuncular Abdi İpekçi Spor Salonu'na ısınmaya çıktı. Ancak daha sonra sarı-kırmızılı ekibin federasyona oyuncuların doktor raporunu sunmasıyla TBF kararını değiştirdi.







Federasyon, mücadelenin yarın saat 19:00'da Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacağını açıkladı.