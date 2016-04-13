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gs- abdullah gül üniversitesi karşılaşması ertelendi

GS- ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ KARŞILAŞMASI ERTELENDİ

Galatasaray ile Abdullah Gül Üniversitesi arasında oynanması gereken Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Turu çeyrek final serisi ikinci maçı ertelendi.

Tarih : 13 Nisan 2016, 17:34
Puan Ver : Gs- Abdullah Gül Üniversitesi Karşılaşması Ertelendi(6/10)3


Galatasaray ile Abdullah Gül Üniversitesi arasında oynanması gereken Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Turu çeyrek final ikinci maçı Galatasaraylı 5 oyuncununun hastalığı ve federasyona doktor raporu sunmasıyla ertelendi.



Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Galatasaray'ın ilk erteleme talebini reddederken, oyuncular Abdi İpekçi Spor Salonu'na ısınmaya çıktı. Ancak daha sonra sarı-kırmızılı ekibin federasyona oyuncuların doktor raporunu sunmasıyla TBF kararını değiştirdi.



Federasyon, mücadelenin yarın saat 19:00'da Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacağını açıkladı.








Etiketler: Gs-  Abdullah  Gül  Üniversitesi  Karşılaşması  Ertelendi    haber

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