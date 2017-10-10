Başbakan Binali Yıldırım partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşması sırasında bir kelimeyi arka arkaya telefauz edemeyen Yıldırım, esprileriyle salondakileri de güldürdü.

"MOTOR TEKLEDİ"

Başbakan Yıldırım, konuşmasına devam ederken "kolaylaştırmak" kelimesini arka arkaya söyleyemeyince eğlenceli dakikalar yaşandı. Yıldırım, kelimeyi bir türlü söyleyemeyince "motor tekledi" diyerek tüm salonu güldürdü.

YILDIRIM'A ŞARKILI DESTEK

Salondaki izleyiciler ise "Bir şarkısın sen" şarkısını söyleyerek Başbakan Binali Yıldırım'a destek verdiler. Bu durumun ardından sözlerine tekrar başlayan Yıldırım, konuşmasını tamamlayarak kürsüden ayrıldı.

Kaynak: haberinburada