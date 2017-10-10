GRUP TOPLANTISINDA DİLİ SÜRÇEN YILDIRIM, SÖZLERİYLE SALONU KAHKAHAYA BOĞDU: MOTOR TEKLEDİ
Başbakan Yıldırım partisinin grup toplantısında "kolaylaştırmak" kelimesini arka arkaya söyleyemeyince eğlenceli dakikalar yaşandı. Yıldırım daha sonra "motor tekledi" diyerek salonu güldürdü.
Başbakan Binali Yıldırım partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşması sırasında bir kelimeyi arka arkaya telefauz edemeyen Yıldırım, esprileriyle salondakileri de güldürdü.
"MOTOR TEKLEDİ"
Başbakan Yıldırım, konuşmasına devam ederken "kolaylaştırmak" kelimesini arka arkaya söyleyemeyince eğlenceli dakikalar yaşandı. Yıldırım, kelimeyi bir türlü söyleyemeyince "motor tekledi" diyerek tüm salonu güldürdü.
YILDIRIM'A ŞARKILI DESTEK
Salondaki izleyiciler ise "Bir şarkısın sen" şarkısını söyleyerek Başbakan Binali Yıldırım'a destek verdiler. Bu durumun ardından sözlerine tekrar başlayan Yıldırım, konuşmasını tamamlayarak kürsüden ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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