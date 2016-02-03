

Avustralya basınında çıkan ve dünya medyasının yoğun ilgi gösterdiği olay, Haziran 2014'te çiftin Geraldton'daki evlerinde yaşandı.







İddiaya göre; Dr. Liyange, sıra dışı ilişkilerinin kariyerine zarar vermesinden korktuğu için kocasını öldürdü.







Liyange, polise verdiği ifadede, eşi tarafından fiziksel şiddet gördüğünü ve cinsel fantezilere zorlandığını söylemişti.