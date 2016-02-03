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grup seks yaptıktan sonra kocasını çekiçle öldürdü

GRUP SEKS YAPTIKTAN SONRA KOCASINI ÇEKİÇLE ÖLDÜRDÜ

Avustralya'nın batısında bulunan Geraldton kentinde iki yıl önce işlenen korkunç cinayete ilişkin dava görülmeye başladı.

Tarih : 03 Şubat 2016, 13:08
Puan Ver : Grup Seks Yaptıktan Sonra Kocasını Çekiçle Öldürdü(6/10)6


Avustralya basınında çıkan ve dünya medyasının yoğun ilgi gösterdiği olay, Haziran 2014'te çiftin Geraldton'daki evlerinde yaşandı.  



İddiaya göre; Dr. Liyange, sıra dışı ilişkilerinin kariyerine zarar vermesinden korktuğu için kocasını öldürdü.  



Liyange, polise verdiği ifadede, eşi tarafından fiziksel şiddet gördüğünü ve cinsel fantezilere zorlandığını söylemişti.








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