GRUP SEKS YAPTIKTAN SONRA KOCASINI ÇEKİÇLE ÖLDÜRDÜ
Avustralya'nın batısında bulunan Geraldton kentinde iki yıl önce işlenen korkunç cinayete ilişkin dava görülmeye başladı.
Avustralya basınında çıkan ve dünya medyasının yoğun ilgi gösterdiği olay, Haziran 2014'te çiftin Geraldton'daki evlerinde yaşandı.
İddiaya göre; Dr. Liyange, sıra dışı ilişkilerinin kariyerine zarar vermesinden korktuğu için kocasını öldürdü.
Liyange, polise verdiği ifadede, eşi tarafından fiziksel şiddet gördüğünü ve cinsel fantezilere zorlandığını söylemişti.
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