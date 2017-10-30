Rusya'nın Volzhsky şehrinde, kısa bir süre önce tecavüz ve soygun suçlarından ceza evinden çıkan 31 yaşındaki Alexandr Maslennikov, gece kulubünde tanıştığı satış asistanları 29 yaşındaki Daria Labutina ve Olga Shaposhnikova'yı kiralamış olduğu eve görütürdü. Alexandr ve tanıştığı kızların sabaha karşı saat altıda gece kulubünden çıkttıkları anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

UYARILARI DİNLEMEMİŞLER

Erkek arkadaşları da olan 2 kadın, tüm uyarılara rağmen geceyi Alexandr Maslennikov'un yanında geçirdiler.

GRUP İLİŞKİ TEKLİFİNİ KABUL ETMEYEN KADINLARI ÖLDÜRÜP KÖPEKLERE YEDİRDİ

Polis'in yaptığı soruşturmada Alexandr'ın evine götürdüğü kadınlara grup ilişki teklif ettiği ortaya çıktı. Kadınlar bu teklifi kabul etmeyince ikisinide bıçaklayıp öldüren cani adam, parçaladığı cesetleri de köpeklere yedirdi.

KUAFÖRDE YAKALANDI

Olayın ardından iki kadının, arkadaş ve aileri kendilerine telefon ile ulşamaya çalıştı ama telefonları sürekli kapalı kaldığı için durumu polise bildirdiler. Polis güvenlik kamerası görüntülerinden Alexandr'ı teşhiş edip yakalamak için operasyon başlatı.

Polis Alexandr'ı, kuaförde çalışan bir kadına saldırmaya çalışırken yakaladı. Yakalanan cani, cesetlerin bir kısmını gömdüğü alanı da gösterdi. Ormanlık alandaki olay yeri incelemelerinde çevredeki insanlar, caniye saldırmaya çalıştı.

Kaynak: haberinburada