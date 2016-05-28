

Akıllı telefon kameraları artık son derece yaygın şekilde kullanılıyor. Ancak birden fazla açıdan çekilmiş videolar söz konusu olduğunda işler karışmaya başlıyor. İşte çözümü.



Hayatımızı kolaylaştıracak ve pratiklik sağlayacak bir uygulamayla karşınızdayız. Eğer akıllı telefon kamerasını profesyonel bir video çekim aracı gibi kullanmak istiyorsanız size müjdeli haber verelim. GroupClip ile profesyonel videolar elde edebilirsiniz.



GroupClip ne işe yarıyor?



Öncelikle uygulamanın şimdilik sadece iOS platformunda olduğunu belirtelim. App Store üzerinden kısa süreliğine ücretsiz olan uygulama, tanıtım sürecinin ardından yaklaşık 15 TL gibi bir fiyatla satılacak. Şimdi ne işe yaradığından bahsedelim.



GroupClip, isminden de anlaşılabileceği üzere videoları grup şeklinde çekmeye yarıyor. Dört farklı akıllı telefon aracılığı ile farklı açılardan çekilmiş olan videolar, gruptaki tüm kullanıcılara bulut ağı üzerinden dağıtılıyor. Yani video çekimi bittiğinde, dört telefonla çekilmiş olan tüm senkronize görüntüler her kullanıcının telefonunda oluyor. Sonrası ise videoları düzenlemek.



Yatay veya dikey olarak çekilmiş dört (veya daha az) videoyu, uygulamanın içerisindeki video editör, montaj bölümünden dilediğiniz gibi kesip biçerek kurgulayabiliyorsunuz. Böylelikle elinizde profesyonel bir video oluyor.



Sosyal video uygulaması olarak tabir edilen GroupClip, farklı açılardan çekilmiş videoları düzenlemek için oldukça işlevsel ve adeta rakipsiz. Uygulamanın en büyük avantajı işlemlerin tamamını bilgisayara ihtiyaç duymadan tamamlayabilmek.



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