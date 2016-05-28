O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

groupclip ile telefonda profesyonel videolar hazırlayın!

GROUPCLİP İLE TELEFONDA PROFESYONEL VİDEOLAR HAZIRLAYIN!

Akıllı telefon kameraları artık son derece yaygın şekilde kullanılıyor. Ancak birden fazla açıdan çekilmiş videolar söz konusu olduğunda işler karışmaya başlıyor. İşte çözümü.

Tarih : 28 Mayıs 2016, 10:06
Puan Ver : Groupclip İle Telefonda Profesyonel Videolar Hazırlayın!(10/10)7


Akıllı telefon kameraları artık son derece yaygın şekilde kullanılıyor. Ancak birden fazla açıdan çekilmiş videolar söz konusu olduğunda işler karışmaya başlıyor. İşte çözümü.



Hayatımızı kolaylaştıracak ve pratiklik sağlayacak bir uygulamayla karşınızdayız. Eğer akıllı telefon kamerasını profesyonel bir video çekim aracı gibi kullanmak istiyorsanız size müjdeli haber verelim. GroupClip ile profesyonel videolar elde edebilirsiniz.



GroupClip ne işe yarıyor?



Öncelikle uygulamanın şimdilik sadece iOS platformunda olduğunu belirtelim. App Store üzerinden kısa süreliğine ücretsiz olan uygulama, tanıtım sürecinin ardından yaklaşık 15 TL gibi bir fiyatla satılacak. Şimdi ne işe yaradığından bahsedelim.



GroupClip, isminden de anlaşılabileceği üzere videoları grup şeklinde çekmeye yarıyor. Dört farklı akıllı telefon aracılığı ile farklı açılardan çekilmiş olan videolar, gruptaki tüm kullanıcılara bulut ağı üzerinden dağıtılıyor. Yani video çekimi bittiğinde, dört telefonla çekilmiş olan tüm senkronize görüntüler her kullanıcının telefonunda oluyor. Sonrası ise videoları düzenlemek.



Yatay veya dikey olarak çekilmiş dört (veya daha az) videoyu, uygulamanın içerisindeki video editör, montaj bölümünden dilediğiniz gibi kesip biçerek kurgulayabiliyorsunuz. Böylelikle elinizde profesyonel bir video oluyor.



Sosyal video uygulaması olarak tabir edilen GroupClip, farklı açılardan çekilmiş videoları düzenlemek için oldukça işlevsel ve adeta rakipsiz. Uygulamanın en büyük avantajı işlemlerin tamamını bilgisayara ihtiyaç duymadan tamamlayabilmek.



İşte Samsung'un katlanabilir ekranı!








Etiketler: Groupclip  İle  Telefonda  Profesyonel  Videolar  Hazırlayın    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER