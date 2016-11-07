

Kış mevsimiyle birlikte üst solunum yolu enfeksiyonları da daha sık görülüyor. Boğaz enfeksiyonu, nezle, grip şikâyetleriyle doktora başvuran hastalarda, kulak-burun-boğaz muayenesi sırasında burun tıkanıklığına neden olan kıkırdak eğriliği veya burun etlerinde büyüme gibi durumlara rastlanıyor. Kış aylarında sıklıkla görülen burun tıkanıklığı, özellikle gece uyurken yaşanılan nefes almadaki güçlük nedeniyle yaşam kalitesini düşürüyor. Ayrıca burun tıkanıklığı koku almada bozukluk, nefes alamama ve buna bağlı ortaya çıkan uykusuzluk, ağız kuruluğu, yorgunluk, halsizlik ve baş ağrısı gibi şikayetlerle de kendini gösteriyor. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, burun tıkanıklığının yol açtığı problemleri ve tedavisini şöyle anlatıyor:



Kilo alımına sebep



Burun tıkanıklığı olan hastalarda dinlenme esnasında kastaki gerilim düşmesiyle nefesi istenen yoğunlukta alabilmek ve vakum etkisini yaratabilmek için ağız açılır. Bunun sonucunda horlama ve ilerleyen zamanlarda ise kilo alımı ve nefes durması meydana gelir.



Tansiyon hastalıklarına neden olabilir



Burun tıkanıklığı yaşayan hastalarda oksijenlenmenin bozulması nedeniyle kalbe de yük biner. Bu süreç uzun sürerse ilerleyen dönemlerde kalple ilgili (kalpte büyüme, hipertansiyon) hastalıklar ortaya çıkabilir. Ayrıca burun tıkanıklığı olan hastalarda kulakta sıvı toplanması gibi problemler daha sık gözlemlenir. Mevcut burun tıkanıklığının üzerine grip eklenirse, burun tıkanıklığı çok daha sıkıntılı bir hale gelir. Bu hastalarda gribal enfeksiyonları iyileşme süresi uzar. Sık boğaz enfeksiyonu geçiren ve doktora gitmekten yorulan kişilerin mutlaka detaylı bir burun muayenesi yaptırmaları gerekir.