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Grip salgını şampiyonluk maçını iptal ettirdi

GRİP SALGINI ŞAMPİYONLUK MAÇINI İPTAL ETTİRDİ

Avrupa'da bu yıl ağır geçen ve uzun süre iyileşmediği için inatçı keçi gribi olarak adlandırılan grip salgını, şampiyonluk maçını iptal ettirdi.

Tarih : 17 Mart 2018, 15:20
Puan Ver : Grip Salgını Şampiyonluk Maçını İptal Ettirdi(10/10)6

Avrupa'da bu yıl ağır geçen ve uzun süre iyileşmediği için (İnatçı keçi gribi) olarak adlandırılan grip salgını, Avrupa boks şampiyonluk maçını iptal ettirdi.

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan'ın 24 Mart günü EC BOXING'in Hamburg kentinde düzenleyeceği dev galada çıkacağı Avrupa şampiyonluk maçı rakibin grip olması nedeniyle iptal oldu. Rakibin maçı iptal ettiğini vurgulayan Fırat Arslan, "Rakibim ağır bir gribe yakalanmış. Maç yapacak hali kalmamış tabi ki bizim için önce sağlık gelir ve hemen kabul ettik" dedi.

"5 HAFTA İÇİNDE BU MAÇI TEKRARLAYACAĞIZ"

EC BOXING Spor Kulübü Başkanı Erol Ceylan, maçın tekrarlanacağını vurgulayarak, "28 Nisan tarihinde Trabzon'da düzenleyeceğimiz Fatih Keleş galasında veya Almanya'daki bir organizasyonda Fırat'ı yeniden ringe çıkaracağız. Fırat, şu an için dünya sıralamasında birinci durumda, bunu korumak için maçımızı yapmamız gerekiyor. Hem Fırat ve hem de rakibin sağlığı bizim için çok önemli ve inanıyorum ki, dört veya beş hafta içinde bu maçı tekrarlayacağız" diye konuştu.

OKAN YAVUZ: SPORCU SAĞLIĞI ÖNCELİKLİDİR

Sporcumuzun menajeri ve Malik Promotion'un patronu Okan Yavuz, da maçın ertelenmesine üzüldüklerini belirterek, "Maçın iptal olmasından dolayı tabi ki biraz üzgünüz. Çünkü Fırat çok iyi bir antrenman temposu içindeydi. Rakibimiz ağır bir grip geçiriyor. Saygı duyduk, antibiyotik alacakmış 10 gün ve doktorlar boks yapmamasını söylemiş. Bizim için durmak yok yola devam. Başka opsiyonlar da düşünüyoruz. Dünyanın en başarılı boksörlerinden Roy Jones Junior ile bir maç yapma görüşmelerimiz var. Hedefimiz dünya şampiyonluğudur. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı. Sporcumuzun basın danışmanı Vedat Alyaz, Fırat Arslan'ın dört kez Avrupa Şampiyonu olduğunu vurgulayarak, " Fırat Türk profesyonel boks tarihinde bir ilki başarmış olan efsane sporcumuzdur. Üç kez üst üste dünya şampiyonu oldu, iki kez de maçı almasına rağmen hakkı yendi. Tüm dünya boks otoriteleri o iki maçı sporcumuzun kazandığı konusunda halen daha aynı fikirdedir. Yeniden dünya şampiyonu olabilmesi için önümüzde bir maçı kalmıştır. Bu maçı kazanması durumunda yeniden dünya şampiyonluğuna çıkacaktır. Kazanmamız durumunda dünya rekoru kırmış olacağız. Fırat, defalarca da Kıtalararası şampiyon olmuştur" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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